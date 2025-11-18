Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reimaginar las migraciones climáticas

Pilar Morales Giner

Profesora de Sociología-TRACHMED-HORIZON-MSCA2023-SE-01

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:26

El cambio climático no es un fenómeno futuro: ya está presente y tiene consecuencias devastadoras. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático estima que la Tierra ... se ha calentado aproximadamente 1ºC desde los tiempos preindustriales por las emisiones de gases de efecto invernadero. Este calentamiento ha expuesto a millones de personas, especialmente en comunidades vulnerables de África, Asia, América Central y del Sur, pequeños Estados insulares y el Ártico, a una creciente escasez de agua y a una inseguridad alimentaria aguda. Aunque los impactos del cambio climático también se notan cerca, como ha reportado este periódico, las noches tropicales son cada vez más comunes en Granada y la costa está en riesgo por la subida del nivel del mar.

