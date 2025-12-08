Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
J. Benítez

Ni permiso ni perdón

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:07

Comenta

La reciente afirmación del presidente del gobierno en sede parlamentaria de que «la izquierda no pide permiso ni perdón para gobernar» no es un simple ... recurso retórico o un eslogan oportunista. Constituye un síntoma del modelo político actual, marcado por una creciente polarización y por la transformación del debate público en una disputa identitaria. Esta frase desplaza la discusión desde la gestión pragmática de los recursos hacia la legitimidad moral, lo que plantea interrogantes sobre la calidad democrática y el papel de las instituciones puestas al servicio de la permanencia en el poder.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  2. 2 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  3. 3

    Las Gabias tendrá que devolver 1,25 millones a una promotora por un convenio fallido
  4. 4

    Luca Zidane revive sus fantasma
  5. 5 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  6. 6

    La casa del Realejo donde vive Totolín
  7. 7 La empresa de Granada que inventó el champán y el whisky sin alcohol
  8. 8

    Sueño de un tren Málaga-Granada pasando por Alhama que se quedó en Ventas de Zafarraya
  9. 9

    Otro frenazo al Granada en Los Cármenes
  10. 10 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ni permiso ni perdón

Ni permiso ni perdón