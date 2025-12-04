Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Purchena

Sin periodismo no hay democracia

Marta Soler

Periodista

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:17

Comenta

En marzo de 2012 decenas de periodistas de Almería participamos en una manifestación convocada por la Asociación de la Prensa de Almería para defender los ... principios fundamentales de nuestra profesión, para visualizar la compleja situación en la que se encontraban las empresas editoras y, sobre todo, para defender el derecho de la ciudadanía a la información, como estipula la Carta Magna. Mostrábamos nuestra preocupación por el despido de periodistas y por las consecuencias que estaban generando tanto en las plantillas como en las informaciones la relación que estaban tejiendo las instituciones y los medios de comunicación entre sí. El lema escogido para esa manifestación fue «Sin periodistas no hay periodismo ni democracia»; un tema que casi 14 años después sigue siendo de máximo interés porque la situación es, si cabe, más preocupante que entonces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  2. 2 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  3. 3 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  4. 4 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  5. 5 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  6. 6 María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031
  7. 7 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón
  8. 8 ¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el puente de diciembre?
  9. 9 Más lluvia y frío antes de un nuevo cambio de tiempo en Granada
  10. 10

    Un acuerdo con mejoras salariales permite desconvocar la huelga del manipulado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sin periodismo no hay democracia