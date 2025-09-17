La prepotencia de la mayoría absoluta

Cuando un partido político se presenta a las elecciones, su objetivo siempre es ganarlas, y si se consigue la mayoría absoluta el éxito es total. ... En las pasadas elecciones municipales, el PSOE gobernaba la ciudad de Granada durante los últimos 26 meses, tras la ruptura del gobierno de coalición Ciudadanos-PP, que dejó a la ciudad envuelta en el caos. Recordemos que el PP abandonó el gobierno de coalición y dejó solo al alcalde con dos concejales. El PSOE salió al rescate de la ciudad, y logró la normalidad política e institucional, y lo hizo con solvencia, consiguiendo objetivos importantes como el saneamiento económico y un proyecto de ciudad reconocible como ciudad del conocimiento y de la ciencia. Por todo eso, el PSOE se las prometía muy felices cuando llegaron las elecciones municipales, que esperaba ganar por justicia al trabajo realizado. Pero la lógica en política no suele ser lo habitual, y la 'ola favorable' en ese momento a nivel nacional del PP, le llevó a una victoria en el consistorio granadino por mayoría absoluta.

El grupo socialista, que se presentó a esas elecciones con una lista de continuidad para seguir gobernando, de gente muy cualificada, con experiencia de gobierno y sobradamente preparada, no logró alcanzar su objetivo y le ha tocado hacer una oposición constructiva que la mayoría absoluta del PP con su 'rodillo' ignora, y lo envuelve todo en asuntos nacionales que nada tienen que ver con el día a día de los granadinos. El PP del Ayuntamiento de Granada se ha envuelto en la prepotencia, gobierna sin escuchar a nadie y sin buscar ningún consenso político, y lo que es más grave sin ningún consenso social. Tenemos muchos ejemplos de este comportamiento, baste citar dos de plena actualidad: la reforma de la avenida Cervantes, que pese a quererla 'colar' en pleno mes de agosto ha soliviantado a todos las vecinas y vecinos y ha terminado con denuncias en los juzgados. La ZBE –zona de bajas emisiones– es otro ejemplo en el que la prepotencia del PP ha enfrentado al municipio de Granada con el Área Metropolitana, hasta el punto de que algún municipio ha llevado este asunto a los juzgados.

Los barrios están abandonados y más sucios que nunca y solo se actúa en las zonas céntricas de la ciudad, la alcaldesa en dos años está desaparecida. El grupo socialista va a seguir realizando una oposición constructiva y ofreciendo su apoyo a todo lo que beneficie a las granadinas y granadinos, y se opondrá con contundencia a todos los despropósitos del gobierno del PP cuando actúe con prepotencia dejándose llevar por su mayoría absoluta.