La prepotencia de la mayoría absoluta

Pedro Benzal Molero

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:33

Cuando un partido político se presenta a las elecciones, su objetivo siempre es ganarlas, y si se consigue la mayoría absoluta el éxito es total. ... En las pasadas elecciones municipales, el PSOE gobernaba la ciudad de Granada durante los últimos 26 meses, tras la ruptura del gobierno de coalición Ciudadanos-PP, que dejó a la ciudad envuelta en el caos. Recordemos que el PP abandonó el gobierno de coalición y dejó solo al alcalde con dos concejales. El PSOE salió al rescate de la ciudad, y logró la normalidad política e institucional, y lo hizo con solvencia, consiguiendo objetivos importantes como el saneamiento económico y un proyecto de ciudad reconocible como ciudad del conocimiento y de la ciencia. Por todo eso, el PSOE se las prometía muy felices cuando llegaron las elecciones municipales, que esperaba ganar por justicia al trabajo realizado. Pero la lógica en política no suele ser lo habitual, y la 'ola favorable' en ese momento a nivel nacional del PP, le llevó a una victoria en el consistorio granadino por mayoría absoluta.

