La bioclimatización en los colegios públicos granadinos

En junio de 2017 un grupo de padres y madres, alumnos y profesores de colegios públicos de Sevilla, Huelva y Córdoba se movilizaron en ropa ... de baño al grito de «aulas sí, saunas no» a las puertas de los centros escolares para protestar. El PP entonces en la oposición exigió una ley de bioclimatización. El Gobierno del señor Moreno Bonilla tardó 18 meses en abordar el problema de la bioclimatización de las aulas, fue el 3 de junio del 2020 a propuesta de la oposición cuando se aprobó la Ley de Bioclimatización que afectaría a 5.420 centros. La norma establece un plazo máximo de 18 meses para acondicionar los centros en peor estado.

Esta ley, que se hizo sin memoria económica, estaba condenada al fracaso y por eso, cuando quedan 8 meses para acabar la segunda legislatura los avances son mínimos.

En Andalucía, se ha aplicado el sistema en un total de 462 centros públicos, lo que representa alrededor del 10% del total de colegios e institutos de Andalucía. Este plan cuenta con un presupuesto de 140 millones de euros con fondos europeos dentro del marco Feder 2014-2020 en la primera fase, busca mejorar las infraestructuras educativas reduciendo el consumo energético.

La Junta de Andalucía ha anunciado recientemente que incorporará otros 80 centros al Plan de Bioclimatización, con una inversión adicional de 30 millones de euros en una segunda fase de fondos FEDER.

Tiene previsto actuar en 3 colegios de la provincia de Granada, el Ciudad de Baza, el Medina Olmos de Guadix y el Besana de Loja. Casualmente tres municipios en los que gobierna el PP.

Desde Granada tenemos que expresar nuestro descontento por estar una vez más a la cola de Andalucía en las actuaciones del actual Gobierno andaluz.