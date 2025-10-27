Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La bioclimatización en los colegios públicos granadinos

Pedro Benzal

Secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Local del PSOE

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:20

En junio de 2017 un grupo de padres y madres, alumnos y profesores de colegios públicos de Sevilla, Huelva y Córdoba se movilizaron en ropa ... de baño al grito de «aulas sí, saunas no» a las puertas de los centros escolares para protestar. El PP entonces en la oposición exigió una ley de bioclimatización. El Gobierno del señor Moreno Bonilla tardó 18 meses en abordar el problema de la bioclimatización de las aulas, fue el 3 de junio del 2020 a propuesta de la oposición cuando se aprobó la Ley de Bioclimatización que afectaría a 5.420 centros. La norma establece un plazo máximo de 18 meses para acondicionar los centros en peor estado.

