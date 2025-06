La PAU y las faltas

José María Granados Periodista Miércoles, 4 de junio 2025, 23:44 Comenta Compartir

Pepe 'El Tomillero' observa el jolgorio controlado de la PAU, con invasión del Campus por quienes están llamados a ser los protagonistas del futuro de la próxima década y también escucha declaraciones de profesores, alumnos y políticos -también políticos- preocupado de tanto creerse protagonistas de todo lo que pasa. Pues nada, una nueva fórmula de selectividad, con la propina de prolongar la selección con los exámenes para subir nota, a tanto la asignatura.

Hay opiniones para todos los gustos, como la de jugarse todo a una carta, ser un examen más difícil que los que se hacían antes -si los jóvenes supieran lo que había que saber antes- y el cambio admirado desde la administración de que estos exámenes son mucho más adecuados a las necesidades.

Total, saco como conclusión que, si uno de los aspirantes a plaza universitaria en el examen de idioma pone donquey en lugar de donkey, no alcanzará la máxima nota por el fallo, pero si en cualquiera de los demás escribe vurro por burro, pasará de largo la prueba. Ojo, es la impresión que me queda tras escuchar explicaciones sobre la forma de puntuar. Lo cojo textualmente de la interpretación oficial que acabo de escuchar en una emisora de radio a un responsable educativo: «la primera falta de ortografía puede no ser penalizada en algunas comunidades, y las faltas repetidas se pueden contar como una sola y hay comunidades como Extremadura y Castilla La Mancha, en las que más de cinco faltas pueden ser suficientes para suspender». ¡Toma Carrasco! cinco faltas. Pensaba que con una en Primaria ya no se pasaba a Secundaria, pero parece que las universidades están muy necesidades de cantera pese a que algunos de los que se iban a Harvard parece que no van a tener visado y tendrán que encontrar acomodo en una nacional.

Me intereso, como andaluz, por lo que van a hacer en Andalucía y, por lo tanto, como almeriense, en lo que la UAL tiene previsto. Me responde una fuente autorizada café con leche de por medio que en Andalucía se van a admitir ciertas faltas de ortografía con una penalización variable según la materia que se trate. Así, en Lengua Castellana y Literatura II me explica que se admitirá una falta de ortografía, mientras que en el resto de materias se admitirán dos. En ambos casos, se restarán puntos por faltas de ortografía, gramática y expresión escrita. Estupendo.

Con razón sigue sin ser obligatorio poner un dictado en lo que sería la prueba inicial. Muy sencillo. El que no lo supere, no pasa y ahorro de tiempo y de dinero. Con lo fácil que es hacer la selección previa. Claro que entonces habría profesores universitarios, doctores, catedráticos, que no podrían responder a la pregunta periodística de ¿por qué tantas faltas de ortografía entre los alumnos universitarios?, con la respuesta tipo de «tenían que venir preparados de Bachillerato» en lugar de la que sería más correcta de «porque en el examen de Selectividad el corrector universitario no detectó la falta». ¿Entienden? Siempre hay alguien al que se puede culpar y cuanto más alto está el culpable, más de culpa a los de abajo. Por una PAU del próximo futuro, con dictado obligatorio.