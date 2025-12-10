Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Ibarrola

Una lista de espera mortal

Miles de pacientes necesitan ser evacuados de Gaza para recibir un tratamiento imposible de brindar por un sistema sanitario en ruinas

Pascale Coissart

Coordinadora de emergencias de Médicos sin Fronteras

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 00:22

Comenta

Hace siete meses, Hadeel Zourub perdió a su hijo de seis. «Murió mientras esperaba evacuación médica. Lo perdí en un abrir y cerrar de ojos ... porque no había medicamentos. Su sistema inmunológico se volvió muy débil», recuerda Hadeel. Ahora, su hija Lana está en la lista de espera, y languidece en el Hospital Nasser, un centro que recorrí muchas veces en estos últimos dos años, y en el que vi a tantos y tantos pacientes esperando un mejor tratamiento. Padece la misma enfermedad renal rara que tenía su hermano. «Hace año y medio derivaron a mi hija para una evacuación médica. Cuando terminó la guerra pensé que nuestra vida mejoraría, que los pasos fronterizos se abrirían, y que podría evacuar a mi hija. Pensé que habría medicamentos disponibles. Pero no es así».

