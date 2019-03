El olivo y los niños Echamos una mirada al pasado y el aceite de oliva está presente en nuestra cultura mediterránea desde hace más de 4000 años; en España, desde el año 1050 a.C. en el que los fenicios introdujeron el olivo a través de Cádiz ANTONIO UBAGO Martes, 26 marzo 2019, 01:32

Volver a las aulas en edad provecta, tras años ya de ausencia de ellas por la jubilación, y poder, 'de facto', retomar algunas tareas educativas que creemos fundamentales los que no hemos hecho otro oficio es situación que se actualiza con más facilidad de la que se puede creer si un grupo de compañeros toma la determinación de volver a clase con la idea clara de que el mensaje que se quiere aportar es original y el contenido, útil y necesario para que nuestros niños lo conozcan y disfruten. Está claro que «la cabra siempre tira al monte» cuando se comprueba que no suele ya olvidarse el impacto de oficio tan eminente como el de profesor o tan sublime como el de maestro.

Movido por el deseo de profundizar en el conocimiento del aceite y del olivo como en el de difundir su cultura de tanto alcance histórico, económico, cultural o gastronómico, un entusiasta equipo multidisciplinar de amigos y compañeros, 'Columela', ordenó sus planteamientos en un proyecto que quiso dar a conocer en la histórica villa de Órgiva y que toma su nombre de un escritor latino de agricultura del s. I.

Para este equipo de entusiastas conocedores del Aove, aceite de oliva virgen extra, era su pretensión organizar una serie de actividades difusoras de esta riqueza. Catas hedonísticas de diversos aceites, visitas culturales a almazaras singulares, charlas divulgativas en centros educativos y sociales, asistencias a jornadas, clases de cocina saludable con aceite o talleres de cosmética natural y aceite son tareas fundamentales que constituyen, entre otras, sus intenciones de trabajo. Vamos con más calma que la prevista pero sí creemos firme nuestra trayectoria y unívoca su interpretación.

El destino nos ha llevado a Múnich y a Estambul y tener la oportunidad de presentar las bondades de nuestros aceites en círculos amistosos; hemos visitado distintas almazaras y certámenes de aceites de cosecha temprana y hemos menudeado catas y degustaciones, a la par que ofrecido en círculos amigables alguna reunión de cosmética natural y aceite, pero como actividad escolar programada con específica intención educativa, la primera que hemos desarrollado Manuel Ruiz Gómez, coordinador del grupo, y yo mismo ha sido la desarrollada sobre 'El olivo y el aceite' en el Colegio 'Federico García Lorca' de Dílar, de memorable recuerdo, en vísperas del Día de Andalucía para el tercer ciclo de Educación Primaria.

Espero que el título de este texto no lleve a confusión a algún ingenuo y pueda pensar que en el colegio público de Dílar no hay niñas. Sí las hay, vivarachas y diligentes en demasía. Los alumnos del mismo (que no alumnado) es la única forma correcta de referirse a un grupo mixto de escolares. Y los dichosos desdoblamientos de género son artificiosos e innecesarios. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo se funda en razones extralingüísticas y deben, por ello, evitarse esas repeticiones que generan dificultades sintácticas y de concordancia, complican innecesariamente la redacción y lectura de textos y contravienen, intencionadamente, en bastantes casos, los usos habituales de la evolución de nuestra lengua… Así, me quedo más tranquilo.

Muy sincrético y motivador intentamos que fuera este primer contacto de estos estudiantes con la cultura del olivo, el árbol más abundante en Andalucía, y el aceite que envuelve nuestro existir en todas sus áreas vitales. Dos objetivos intentamos subrayar: las ventajas nutricionales y saludables del consumo del aceite de oliva respecto de otras grasas y la promoción de nuestra cultura, por ser el aceite de oliva alimento central de la dieta mediterránea.

A título de ejemplo, abundamos en que la mayoría de las religiones monoteístas han incorporado el olivo o el aceite a sus ritos o simbología. El olivo es consustancial con el paisaje Mediterráneo. Es difícil imaginarse un punto de nuestra Andalucía Oriental sin la presencia sinuosa y grisácea de este árbol y es, además, un cultivo de enorme valor socioeconómico en el campo andaluz. La valoración salutífera, gastronómica y social del aceite ha alcanzado, además, cotas extremadamente destacadas.

La parte práctica del taller de Dílar consistió en una sencilla introducción a la cata para que los alumnos se familiarizaran con los aromas del aceite de oliva a través de la comparación de hojas de olivo trituradas in situ; introducción, a continuación, a la olfacción de dos aceites, uno de excelente calidad y otro de menores características; su cata y comentarios. Siguió a continuación, la relación entre el aceite virgen extra y los alimentos: emparejamiento del aceite virgen extra y el yogurt natural. Degustación. Elaboración 'in situ' de un sustituto de la Nocilla a base de mezclar NesquiK, Colacao y aceite Virgen extra. Degustación final y opinión.

Al entrar en el colegio de Dílar se percibe paz, armonía y trabajo. Puede que la privilegiada ubicación del centro contagie sus excelencias. Dos majestuosas mimosas, la silueta sencilla de la ermita de la Virgen de las Nieves, el perfil majestuoso de la Sierra o el río que se intuye no son ajenos a este paraíso. Con tanto, estaría permitido 'il dolce far niente' de la contemplación, sin embargo, el sosiego y la belleza aúnan placer y ocupación.