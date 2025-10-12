Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Editorial

Nuevos frentes para Díaz

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:03

Comenta

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abierto un nuevo frente dentro del Gobierno con su propuesta para elevar hasta diez días el permiso por ... fallecimiento de un familiar, cuestionado por el titular de Economía, partidario de hacerlo de acuerdo con las empresas. El planteamiento de Díaz no solo ha provocado otro choque con Carlos Cuerpo, el ministro más pragmático del Gabinete de Pedro Sánchez y alejado con su moderación de los incendios. También ha servido para agravar el enconado enfrentamiento con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha anticipado su disposición a llegar a los tribunales si fuera preciso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años
  2. 2 El granadino Custodio Pérez, número 1 en ventas tras su paso por La Revuelta: «A la mesa con Ken Follet»
  3. 3 Cubren la estatua de Isabel y Colón en Granada para protestar contra el Día de la Hispanidad
  4. 4 Denuncia un ataque vandálico contra su casa mientras dormía en Huétor Vega
  5. 5 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  6. 6

    El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza
  7. 7 Aviso de la traumatóloga Geek sobre el mal de los huesos que amenaza a «la mitad de la población»
  8. 8

    El Parque Nacional eliminará el último vestigio humano de la cumbre del Veleta
  9. 9 Un pueblo del Valle de Lecrín celebrará este domingo la Primera Fiesta de las Granadas
  10. 10 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nuevos frentes para Díaz