John Henry Newman.
Ad Líbitum

Newman

La influencia y la actualidad de uno de los pensadores más prestigiosos en el mundo anglosajón en distintas disciplinas radica en su proceso de búsqueda valiente y comprometida de la verdad.

Javier Pereda Pereda

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:55

El Papa León XIV acaba de anunciar que conferirá próximamente el título de Doctor de la Iglesia Católica al inglés John Henry Newman, nacido a ... comienzos del siglo XIX. Este reconocimiento se otorga a determinados santos, por su erudición y como eminentes maestros de la fe. Hasta ahora ostentan esta denominación sólo treinta y siete: treinta y tres hombres y cuatro mujeres. Fue creado cardenal por el Papa León XIII. Benedicto XVI lo beatificó en 2010 en Birmingham, donde está enterrado. Y el Papa Francisco lo canonizó en 2019.

