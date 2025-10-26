Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Opinión

Aves y palabras para Isa

«Ahora, mientras escribo, no puedo dejar de pensar en ti, en el dolor, la rabia, la incomprensión ante el inesperado y despiadado golpe que la vida os ha deparado y para el que nadie está preparado»

Moisés S. Palmero

Educador ambiental

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:57

Comenta

Sabes que la migración de las aves es uno de esos acontecimientos mágicos de la naturaleza, y aunque repetido cada año desde el principio de ... los tiempos, sigue siendo un misterio cautivador, bello y lleno de simbolismo porque representa la regeneración de la vida, la pequeñez del ser humano y la interconexión de todos los ecosistemas del planeta y los ciclos naturales de nutrientes, elementos químicos y energía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto sacude Granada y su Cinturón
  2. 2 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  3. 3 «Granada se ha llenado otra vez de oro»
  4. 4 Identifican a 49 aficionados por una pelea con palos antes del Granada - Cádiz
  5. 5

    El abogado granadino, Cayetano Martínez de Irujo y el juez Peinado
  6. 6

    5 a las 5, las imágenes censuradas
  7. 7

    Un millón y medio de dólares para traer a Granada la terapia génica que salvaría a Elenita
  8. 8 Piden ayuda para encontrar a un joven de 31 años desaparecido en Granada
  9. 9 Más centros de la UGR denuncian que «los padres vienen a tutorías, revisiones y matriculaciones»
  10. 10 Lunes lluvioso en Granada: horas críticas y municipios afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Aves y palabras para Isa

Aves y palabras para Isa