Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Falta cerebro en la ONU

«Vivimos otro nuevo punto de inflexión de la humanidad, un cambio de era, de ciclo, del orden mundial establecido»

Moisés S. Palmero Aranda

Educador ambiental

Viernes, 3 de octubre 2025, 23:02

Comenta

Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, nos lo cantó Enrique Santos Discépulo en su tango Cambalache, pero esta semana lo ... hemos corroborado viendo la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York donde la falta de corazón, el exceso de testosterona, la ausencia de razón y el tintineo y brillo del oro, han puesto de manifiesto que hemos llegado al máximo grado de cinismo, hipocresía y degradación humana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  2. 2 Cortes de tráfico en la Circunvalación de Granada por la instalación de nuevas luces hasta el 30 de diciembre
  3. 3 Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada
  4. 4 Herido grave un menor tras ser atropellado en calle Recogidas
  5. 5 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  6. 6 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  7. 7 Herido grave el acompañante de un motorista al salir despedido tras chocar con un coche en Maracena
  8. 8

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  9. 9

    Salud investiga una intoxicación leve en un hospital de Granada
  10. 10 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Falta cerebro en la ONU