Los barcos de Ulysses y de Yaku Mama

Desempolvé el barquito de cáscara de nuez para sumarme a la flotilla por la Paz rumbo a Gaza. Al ser literario, no fue asaltado por ... los genocidas que continúan con su exterminio, respaldados por el vergonzoso acuerdo urbanístico de paz.

Puesto a punto, lo vuelvo a botar, dividido en dos flotillas que esta semana se ganaron mi respeto. La primera organizada por los pueblos indígenas de la Amazonía para reclamar justicia climática, social y económica en la Contracumbre paralela a la COP30 de Belém, Brasil.

Partió hace un mes desde los Andes en Ecuador, con el nombre de Yaku Mama (madre agua) y el símbolo de una anaconda, la dueña del río, que se transforma en mujer. Recorrió 3000 km y 4 países para llevar la voz y la sabiduría de estos pueblos a la Conferencia contra el Cambio Climático, donde, entre otras cosas, sin los EE UU que no se han dignado a ir, se tiene que refrendar el Acuerdo de París, y decidir el fondo de compensación que los países ricos, los contaminantes y expoliadores, deben aportar al Sur Global, los países en desarrollo, para ayudar con la adaptación, mitigación y daños climáticos que están padeciendo.

Reunió a 5.000 personas de 60 nacionalidades en 200 embarcaciones, bajo un solo grito, el de la sociedad civil que reclama y exige responsabilidades, compromisos y soluciones para pasar a la acción en la defensa de los bosques, el agua y la tierra. A ellas me uno.

La otra es la del proyecto Ulysses, que he conocido en el Seminario Reeducamar organizado por el CENEAM, en Alicante, acogidos por el CIMAR, el Centro de Investigaciones Marinas de Santa Pola. Allí compartimos experiencias, conocimientos, ideas, habilidades y destrezas, aprendidos a base de esfuerzo, tiempo y muchos errores, en nuestros procesos individuales, locales, para crear una red, una comunidad que nos fortalezca, amplifique nuestro alcance y multiplique el entusiasmo que tenemos para despertar conciencias, pasar a la acción y buscar soluciones a los problemas ambientales presentes y futuros.

Ulysses es un proyecto científico, educativo y divulgativo, que lanzará al golfo de Bizkaia 1.000 barcos de madera para conocer la dispersión y acumulación de las basuras marinas, en especial el plástico. Equipados con GPS, obtendrán datos para identificar puntos críticos, plantear soluciones y promover cambios en la fabricación y gestión de nuestros residuos.

Cada barco ha sido apadrinado por colectivos y particulares con un compromiso a cumplir si lo devuelven a puerto. En un proyecto piloto, se recuperaron el 70%, con el asombroso viaje de uno que llegó hasta Canarias.

El nuestro va cargado de caballitos, langostas y tortugas marinas, de mil limpiezas de playas, de itinerarios submarinos, de la belleza de la isla de Tabarca, del hospitalario cuartel de carabineros a los pies de un arrecife fósil, de pelotas de posidonia, mucha sal y mujeres marineras, y con el compromiso de divulgar el problema de las basuras cuando llegue a puerto.

Como mi paciencia no es la de Penélope, me adelanto por si el barco de Ulysses tarda 20 años en volver. De todas formas, lo estaré esperando para cumplir mi promesa y recordaros que el mejor residuo es el que no se genera y que en nuestras manos está parte de la solución. Mientras, sigo subiendo y bajando las olas, riendo, remando y cantando ante la negra tempestad, sumándome a las flotillas sociales, en mi barquito adornado con velas de papel que ya ha puesto rumbo a Vigo.