José Ibarrola

Envejecimiento exitoso

La evidencia científica y la experiencia clínica confirman que una persona con discapacidad puede vivir una vejez rica y autónoma si cuenta con apoyos adecuados

Miguel Germán Borda

Especialista en geriatría. y miembro del departamento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:29

Cada Día Internacional de las Personas con Discapacidad nos recuerda que el bienestar no se mide por la ausencia de enfermedades, sino por la calidad ... de vida que logramos preservar. En el debate sobre la vejez persiste la idea equivocada de que envejecer con éxito significa no presentar problemas de salud. Sin embargo, la gerontología contemporánea ha redefinido este concepto. Hoy sabemos que muchas personas mayores viven con una o varias condiciones crónicas que, cuando están bien controladas, no afectan de manera significativa a su bienestar o calidad de vida.

