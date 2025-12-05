Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Constitución y los ataques a la democracia y al Estado de derecho

Miguel de Angulo Rodríguez

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:01

El miércoles 6 de diciembre de 1978, hace ahora cuarenta y ocho años, nuestro pueblo ratificó mediante referéndum la vigente Constitución Española. Tras el proceso ... de escrutinio correspondiente, el 27 de diciembre siguiente, el Rey Don Juan Carlos la sancionó ante las Cortes en sesión solemne. Y dos días más tarde, el Boletín Oficial del Estado del día 29 publicaba su texto, que había sido elaborado por una constelación de políticos de todas las ideologías, hoy añorados más que nunca. Y es que, pese a sus radicales diferencias ideológicas, los parlamentarios constituyentes, junto a su generalizada buena educación, tenían un notorio ánimo de consenso o entendimiento que hoy brilla por su ausencia. Cabe recordar, en tal sentido, que votaron su aprobación en el Congreso trescientos veinticinco diputados, con sólo seis votos en contra y catorce abstenciones; en el Senado, el proyecto recibió doscientos veintiséis votos favorables, cinco contrarios y ocho abstenciones.

