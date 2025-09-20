Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ilustración. R. I.
La indiferencia ante la muerte diaria

«La raíz del problema no está solo en quienes se lucran con la miseria, sino también en la falta de vías legales y seguras que permitan a esas personas buscar una oportunidad»

Miguel Cárceles

Miguel Cárceles

Almería

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:36

Cada amanecer en el mar de Alborán arrastra consigo una historia que pocas veces conseguimos escuchar y casi nunca miramos de frente. Porque las olas ... borran los rastros de quienes no llegaron a tocar tierra, porque la brisa que acaricia las playas de Almería y del resto de Andalucía esconde bajo su aparente serenidad los gritos ahogados de cientos de personas que se entregan a un mar que en sus mapas es ruta y en su destino acaba siendo, sin embargo, su tumba. Y también porque preferimos taparnos los ojos frente a una realidad incómoda, desagradable y cuyo espejo nos devuelve un rostro al que no queremos mirar a la cara. Nuestro mar acumula tragedias suficientes como para subrayarnos cómo sus aguas son la frontera más letal de Europa. Y, sin embargo, la rutina diaria de nuestras ciudades y pueblos continúa prácticamente sin alterarse, como si ese horror sucediera al otro lado del globo, como si no ocurriera en las puertas de nuestras casas.

