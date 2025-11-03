Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Cuando amanezca

El miedo, sostenido en el tiempo, alimenta reacciones incontroladas y termina por revolverse contra quien lo instó, cuando es descubierto en su trama miserable

Miguel Ángel de la Rosa Restoy

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:06

Comenta

Se alcanza un momento en que la sociedad, agitada por el miedo, se manifiesta en direcciones imprevistas. El político profesional no duda en pulsar ese ... mecanismo, cuando pretende la parálisis controlada o la sumisión obediente ante decisiones que, de otra forma, jamás aceptaríamos. Tal vez sea el más poderoso instrumento de que dispone el poder para dirigir las voluntades, pero jamás en la Historia su uso resulta inocuo. El miedo, sostenido en el tiempo, alimenta reacciones incontroladas y termina por revolverse contra quien lo instó, cuando es descubierto en su trama miserable. Pero para ese momento ya es tarde y el daño provocado por el miedo causal se traduce en comportamientos tan ruines que terminan por ensombrecer generaciones enteras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Tájar se vuelca con la familia del niño atropellado
  2. 2 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  3. 3

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  4. 4 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  5. 5

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  6. 6 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  7. 7 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  8. 8 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  9. 9 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  10. 10 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cuando amanezca