Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El encuentro del fotógrafo Martin Parr con las basuras de Almería

«El fotógrafo inglés llega a Almería procedente de un mundo de imágenes calificado de «realismo sucio» en el que las basuras se convierten en personajes destacados en un mundo degradado»

Miguel Ángel Blanco Martín

Periodista, historiador y escritor

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 22:57

Comenta

LLa noticia del reciente fallecimiento del fotógrafo inglés Martin Parr (1952-2025) ha situado en la actualidad su presencia en Almería en 1990, cuando participó ... con una exposición en el Proyecto 'Imagina', génesis del Centro Andaluz de la Fotografía, por Manuel Falces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  3. 3

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  6. 6 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  9. 9 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  10. 10 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El encuentro del fotógrafo Martin Parr con las basuras de Almería