El encuentro del fotógrafo Martin Parr con las basuras de Almería

LLa noticia del reciente fallecimiento del fotógrafo inglés Martin Parr (1952-2025) ha situado en la actualidad su presencia en Almería en 1990, cuando participó ... con una exposición en el Proyecto 'Imagina', génesis del Centro Andaluz de la Fotografía, por Manuel Falces.

El momento histórico es importante, el mundo cambia muy deprisa y España vive los momentos de la Transición.

El Proyecto 'Imagina' (1990-1992) es la reivindicación de la fotografía representada como uno de los ejes culturales contemporáneos. Y se desarrolla en Almería como una gran aportación cultural de la provincia a la conmemoración del V Centenario de 1492.

Con 'Imagina' llega el proyecto tal como lo ha ideado Manuel Falces. Se trata de presentar la obra, a través de una exposición seleccionada de los principales fotógrafos autores del momento a nivel internacional. Y durante una semana cada fotógrafo captará imágenes con total libertad temática, de Almería y su entorno, para definir el rasgo mediterráneo y sus gentes. Y en este contexto comparece Martin Parr en la exposición número 9 de 'Imagina', entre octubre y noviembre de 1990.

El fotógrafo inglés llega a Almería procedente de un mundo de imágenes calificado de «realismo sucio» en el que las basuras se convierten en personajes destacados en un mundo degradado. Con este planteamiento Martin Parr coloca su cámara fotográfica frente a la sociedad de consumo. Y cuando observa Almería y sus basureros, proyecta su creatividad fotográfica. Y así lo manifestó en sus declaraciones con su exposición: «He tenido mucha suerte en Almería porque me ha facilitado mi trabajo. Almería es la ciudad donde más basuras he encontrado».

Comentarios claros del fotógrafo: «Antes de venir a Almería, invitado por 'Imagina', Brian Griffin (el fotógrafo que abrió el Proyecto 'Imagina') me habló muy bien de Almería. Pero ni sus palabras ni la imagen de sus folletos publicitarios me han dado la visión real de lo que estoy viendo ahora. Por el contrario, aparte de la suciedad de sus calles y alrededores, he encontrado en la gente joven una energía muy grande que en otros lugares no he sentido. Soy parte del mundo, no me excluyo. Se puede decir que la basura es la droga actual de la sociedad. Con mis fotografías lo que pretendo es trasladar a la gente esa suciedad que hay ahí, para que la vea».

El interrogante, ahora, sería saber qué mundo de basuras habría fotografiado Martin Parr en Almería en la actualidad.