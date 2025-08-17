Granada capital europea y open internacional de ajedrez

Del 29 de julio al 3 de agosto se ha celebrado el primer open internacional de ajedrez de Granada con un gran éxito de organización ... y participantes. El trabajo y liderazgo de Francisco Javier Melero Ruz, profesor del UGR, con un amplio equipo: Santiago Jurado, incansable enamorado del ajedrez, Francisco J. Melguizo, árbitro principal y muchas otras personas anónimas de los clubes de ajedrez de la Zubia y de Otura. En un intento prospectivo me gustaría que en el 2031, ya nominada como ciudad europea de la cultura, comprobar que entre las actividades o eventos que se celebrarán se encuentra la séptima edición del open internacional de ajedrez.

Y por qué no soñar y que para esa fecha se celebrara una partida simultánea entre un gran maestro español o internacional. Se podría celebrar el XCVI campeonato absoluto y femenino de España de ajedrez. En línea con los organizadores del open internacional de ajedrez de Granada se podría celebrar el congreso internacional de ajedrez social y terapéutico. Recordemos que entre las actividades realizadas en el I open, en la mañana del 29 de julio, como prólogo al open internacional de ajedrez de Granada, han tenido lugar en Bib-Rambla unas partidas de ajedrez inclusivo, con 12 tableros dispuestos para que aficionados y viandantes pudieran jugar durante dos horas al deporte más inclusivo del mundo.

Entre los participantes había personas con problemas de visión, con movilidad reducida, niños, ancianos e incluso una persona sin hogar. El ajedrez no hace distinción de nacionalidades, edades o condición social, y esta exhibición ha sido un gran ejemplo. Otra actividad fue el ajedrez nocturno por parejas, donde equipos de dos jugadores competían en un formato emocionante y poco habitual, inspirado en el ajedrez educativo, en el que cada miembro del equipo realiza movimientos alternos sin comunicación.

El ensayo de Uvencio Blanco Hernández 'Patrimonio Cultural de la Humanidad' (2020), plantea que el ajedrez debe ser reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El ajedrez posee un valor educativo, filosófico, artístico y social, y que ha estado presente en diversas culturas a lo largo de los siglos. El ajedrez llegó a la península ibérica a través de Al-Andalus, probablemente en el siglo IX, introducido por figuras como Ziryab, el erudito iraquí que revolucionó la cultura andalusí.

En el Museo de la Alhambra se conserva un tablero de ajedrez nazarí del siglo XIV, realizado en madera de nogal con decoración de taracea en ambas caras. La Junta impulsa el programa aulaDjaque en escuelas de la provincia. Su objetivo es utilizar el ajedrez como herramienta pedagógica transversal para fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y el desarrollo emocional del alumnado.

En la Universidad hemos visto un saludo, antes de las vacaciones, de Pedro Mercado, rector de la UGR, disputa una partida de ajedrez con el gerente, Miguel Ángel Guardia, en la terraza del Carmen de la Victoria, con vistas a la Alhambra. En el pasado 2024 la Universidad de Granada (UGR) celebró el curso 'El ajedrez educativo y su didáctica'. Este curso, en colaboración con la federación andaluza de ajedrez (FADA), busca formar instructores y capacitar a docentes para usar el ajedrez en materias como matemáticas o historia.

Trofeo Rector de la UGR: competición interna entre facultades, escuelas y centros adscritos. El ajedrez se incluye como modalidad individual mixta, abierta a estudiantes, profesorado y personal administrativo.

I Torneo de ajedrez de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UGR.

El circuito escolar de ajedrez 2025, organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada y el club de ajedrez villa de La Zubia, contó de tres torneos programados en marzo, abril y mayo de 2025.

El ajedrez también está presente en el centro penitenciario de Albolote, donde un interno me comentó en una ocasión que «cuando jugaba al ajedrez se le olvidaba que estaba sin libertad». En el ajedrez y en la vida una mala decisión tiene sus consecuencias. El ajedrez como herramienta para mejorar habilidades de los internos, fomentar valores positivos y facilitar su reinserción social. El taller de ajedrez con personas mayores, caso de Ofecum –oferta cultural mayores de la Universidad–, ofrece la oportunidad 'Tú puedes jugar y divertirte'. El ajedrez para personas mayores presenta varias ventajas que influyen tanto en su bienestar mental como en su disfrute del juego. También jugar los mayores con estudiantes de 5º y 6º de primaria. El primer torneo de ajedrez LATERAL CHESS ART unió arte y ajedrez. Leonor Solans familiariza a los niños con el ajedrez a través de las artes plásticas.

¿Qué pasará en 2031 con la IA? Según Francisco Herrera Triguero, catedrático de Universidad: «Ignorar las nuevas tecnologías está a mitad camino entre el miedo y el desconocimiento». El futuro del ajedrez y la inteligencia artificial para 2031 se perfila como una etapa de profunda transformación, donde la colaboración entre humanos y máquinas redefinirá cómo se juega, se aprende y se comprende este milenario juego. ¿Creará nuevas jugadas, nuevas aperturas? Efectivamente, los ordenadores aprendieron a jugar de una forma diferente y mejor que los humanos. Desde entonces, para los que no lo tenían claro, ya no se puede decir eso de que las máquinas no son creativas. ¿Nos pillará preparados?

Espero que el sueño se haga realidad y que Granada sea Capital Europea de la Cultura y que el ajedrez sea parte importante en nuestra preciosa ciudad, y en particular, que se celebre el séptimo open internacional de ajedrez. «Somnium fit res».