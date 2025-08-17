Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada capital europea y open internacional de ajedrez

Miguel A. Delgado Noguera

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:36

Del 29 de julio al 3 de agosto se ha celebrado el primer open internacional de ajedrez de Granada con un gran éxito de organización ... y participantes. El trabajo y liderazgo de Francisco Javier Melero Ruz, profesor del UGR, con un amplio equipo: Santiago Jurado, incansable enamorado del ajedrez, Francisco J. Melguizo, árbitro principal y muchas otras personas anónimas de los clubes de ajedrez de la Zubia y de Otura. En un intento prospectivo me gustaría que en el 2031, ya nominada como ciudad europea de la cultura, comprobar que entre las actividades o eventos que se celebrarán se encuentra la séptima edición del open internacional de ajedrez.

