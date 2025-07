Vaya valla

En la formación de extrema derecha tienen dinero y necedad a partes iguales. Les ha debido costar una pasta la valla publicitaria racista de El ... Ejido cuya estela continuarán en Roquetas y Huércal de Almería, por lo visto. Si no han visto la valla, mejor. Si la han visto se habrán dado cuenta de lo innecesaria y vulgar que es. La extrema derecha compara dos imágenes: la de una joven con melena, gesto sonriente y vistiendo libremente una camiseta de tirantes blanca, frente a la de una figura humana ataviada con todo tipo de telas negras al estilo de una peli de terror de serie B veraniega. Dan por hecho que están comparando dos estilos de mujer, pero tampoco sabemos si detrás de esos telajes negros están Abascal partiéndose de risa o Rocío de Meer escondiendo sus perlas blancas. Nos preguntan comparando esos dos semblantes «¿Qué Almería quieres?» si la de la sonriente joven con alocada melena y camiseta hombros al aire –que representa la formación Vox, dicen- o, al contrario, esa figura que proponen como una mezcla entre Scary robe y el último samurai –que sería, según la extrema derecha, en lo que quieren convertir Almería, España y la galaxia PP y PSOE -.

No creo que el jurado de los Cannes Lions o, ni siquiera, el de los Premios Nacionales de Marketing vayan a tener en cuenta esta campaña para sus distinciones de 2025, pero el resto del jurado popular debería –deberíamos- reflexionar sobre los límites de los mensajes de los partidos políticos.

Pese a que lo que tienen en la cabeza los dirigentes de la extrema derecha es digno de estudio neurológico, creo que alcanzan a saber que esta asociación que realizan, el mensaje de mandan a la sociedad, es del todo aberrante, pero tampoco pongo la mano en el fuego porque no son, para nada, de fiar.

La valla, en sí, es del todo simple y cuando lo han explicado ha sido peor. La justificación, el mensaje, sería el del temor por el futuro de los derechos de las mujeres ante una 'invasión' de otras culturas o comunidades que limitan los derechos de la población femenina.

En este sentido, no entiendo la diferencia entre los posibles 'invasores' y el programa electoral y las políticas que lleva a cabo la extrema derecha. Los de Abascal y De Meer –la deportadora almeriense- quieren acabar con la ley de Igualdad, con la ley contra la violencia de género, con la ley de paridad, con la ley del aborto, con la de libertad sexual, con la de los matrimonios igualitarios,... vamos, que son 'invasores' sin burka. ¿Qué libertad tendríamos las mujeres si gobernara la extrema derecha, la de poder ponernos una camiseta blanca de tirantes y no tener que cubrirlos el rosto?

Si yo tuviera la pasta que tiene la extrema derecha me la gastaba en colocar, junto a su valla racista, otra con la imagen de un 'cayetano' o, más bien, un ejemplar masculino de Vox (político): poco, nada de pelo o corte al dos, barba, camisa blanca de una talla menos abrochada al tercer botón a lo pecho palomo, pantalón de una talla menos con cinturón con la bandera de España, pulserilla nacional y cara de no haber pegado chapa en su vida junto a la de otra criatura, sin importar raza o religión, con cara de persona normal dispuesta a trabajar y, sobre todo, a no enredar, a no confrontar, a no dividir y, si fuera posible, a no mentir más. ¿Qué Almería queremos?