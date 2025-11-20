El 'retenido' no 'me coge'

El presidente de la Diputación, el vicepresidente y el alcalde de Fines han quedado en libertad con cargos después de declarar ante el juez en ... una segunda fase del 'Caso mascarillas'. Ahora, queda camino por recorrer hasta poder concluir si son o no culpables de los delitos de los que se les acusa: cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. El mal trago por el que han pasado -detención en su casa por agentes de la UCO, dos noches en los calabozos de la Guardia Civil, presión mediática y declaración ante el juez- quedará en nada o en todo en el tiempo en el que la justicia concluya el papel que han jugado los 'retenidos' -como les hacía en una primera instancia el PP nacional-.

Pero mientras este proceso sigue, para papelones el del del líder regional del PP. Si penosas fueron sus primeras declaraciones ante la detención del máximo responsable de su partido en Almería al asegurar que no sabía nada al respecto y que, encima, no le cogían el teléfono para darle los detalles, más lamentables han sido las de ayer en el programa de Susana Griso en las que la presentadora y el presidente andaluz echaron el resto para lavar la imagen de éste, un señor que pasaba por allí, inocente siempre en todo lo que acontece en el partido que se supone que lidera de Despeñaperros hacia abajo.

Puede ser que, de haber algo, no supiera nada. Le ha venido a pasar algo así como a Sánchez con Cerdán al que, antes de su detención, continuó aupando como número 2; al igual que Moreno Bonilla hizo con Javier Aureliano García tras el Congreso Regional del PP. Si culpables son ambos, inocentes también lo pueden ser ambos. Pero el presidente andaluz mantiene, a mi entender, un modo más pueril en sus argumentos. No le entra en la cabeza que Javier Aureliano García «soltero, sin cargas familiares» y nacido en el seno de una familia sin problemas económicos pueda hacer algo de lo que se le acusa. Textual.

Tampoco entiende que Fernando Giménez se haya metido en esos berenjenales porque está «muy vinculado a movimientos religiosos» y, además, se ha comportado siempre de modo «ejemplar y transparente». Es decir, ¿el presidente entendería que un cargo público con problemas económicos, casado y cargado de criaturas pero sin vinculación religiosa, pudiera, en un momento dado, delinquir para sacar a su familia adelante? Es de traca. Aquí lo pueril y lo absurdo se dan la mano, como cuando dice que le sorprende la detención de estas personas porque tienen una trayectoria «ejemplar y transparente».

Presidente, Fernando Giménez está imputado en la causa del 'Caso Mascarillas' desde hace años. Pero es que el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, también lo está. Estas dos situaciones no le pueden haber sobrevenido al presidente regional del PP. Imposible. El alcalde de Fines concurrió a las últimas elecciones municipales como imputado; un extremo que no se les permite a otras formaciones y que otras formaciones sí atajan de raíz.

«Tomamos medidas contundentes e inmediatas», le dijo a Susana Griso sabiendo, como sabe, que no es así; que mantiene en sus filas a políticos imputados a los que les han encontrado miles de eurazos escondidos en la funda de una almohada. ¿Qué tipo de gente guarda 119.500 euros en una funda de almohada? Yo no sé si son culpables o no. Ojalá lo supiera para acabar con esta agonía, pero me inclino a pensar que dos personas que van dando lecciones a los demás sobre decencia y buena gestión; que han jurado y perjurado en comisiones parlamentarias que nada tienen que ver con el 'Caso Mascarillas' y que se cortarían una mano antes que fallarle a la provincia y, por ende, robarles a sus gentes como sugiere la justicia, lo hayan hecho. No puede ser, ¿verdad?