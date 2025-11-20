Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El 'retenido' no 'me coge'

«No le entra en la cabeza que Javier Aureliano García «soltero, sin cargas familiares» y nacido en el seno de una familia sin problemas económicos pueda hacer algo de lo que se le acusa. Textual»

Marta Soler

Periodista

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:52

El presidente de la Diputación, el vicepresidente y el alcalde de Fines han quedado en libertad con cargos después de declarar ante el juez en ... una segunda fase del 'Caso mascarillas'. Ahora, queda camino por recorrer hasta poder concluir si son o no culpables de los delitos de los que se les acusa: cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. El mal trago por el que han pasado -detención en su casa por agentes de la UCO, dos noches en los calabozos de la Guardia Civil, presión mediática y declaración ante el juez- quedará en nada o en todo en el tiempo en el que la justicia concluya el papel que han jugado los 'retenidos' -como les hacía en una primera instancia el PP nacional-.

