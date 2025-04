El Papa y los 'papafritas'

Comenta Compartir

El Papa Francisco ha sido un pontífice que ha destacado por su sencillez y que ha alzado la voz como ningún antecesor lo había hecho ... por las personas más necesitadas y, en especial, por los refugiados y la población migrante sin recursos. No le gustaba nada lo que estaban haciendo Israel y Estados Unidos como tampoco que los países desarrollados miren hacia otro lado mientras se pierden en el mar decenas o centenares de historias de seres humanos que se juegan la vida para, curiosamente, tratar de sobrevivir a una posible muerte segura en sus países de origen, bien por falta de recursos o por sentir y pensar diferente. Al Papa Francisco, como a cualquier persona, se le pueden reprochar otras cosas, pero no que callara ante la discriminación por raza o estatus social que, es realmente, el motivo por el que mucha gente rechaza la migración. El problema no es el origen, es la billetera. De ahí que haya refugiados de primera y de segunda categoría. No es lo mismo acoger a menores de Gaza que de Ucrania, como tampoco lo es colaborar en campañas para acoger a menores ucranianos que a menores procedentes de Marruecos, Argelia o Nigeria. En Andalucía, por ejemplo, no se han escondido. Brazos abiertos a quienes llegan desde Ucrania –que apoyo 100%- y candados y puertas cerradas para, entre otros, bebés y menores magrebíes –que me avergüenza. Decía Moreno Bonilla sobre el Papa en su comunicado de condolencias que «su obra ha sido valiente, comprometida e inspiradora» siendo especialmente difícil advertir la aplicación del último adjetivo en la gestión que realiza el presidente de la Junta de Andalucía. Si algo causa 'inspiración' significa que remueve, que se toma conciencia para ponerlo en práctica en el ámbito de nuestras posibilidades. Sin embargo, en el caso de Moreno Bonilla es claramente una palabra más que dejó caer accidentalmente entre los calificativos dedicados al pontífice.

El presidente habla de fe en sus redes sociales, exhibe fotografías de eucaristías, desfiles procesionales, momentos de oración…es creyente y parece que practicante pero obvia, como otras muchas personas que están en su misma situación –representantes de la administración creyentes y católicos-, ponerlo en práctica. El líder andaluz del PP considera un «atropello» el reparto de menores migrantes procedentes de sus países de origen y dice que aquí ya hay muchos. ¿Cómo puede un cristiano que idealiza al Papa y sus mensajes conciliadores mostrarse tan inhumano con el prójimo? Esta semana santa ha sido un lucimiento político de mantillas, de cruces, de miradas compungidas que clavaban sus pupilas en las imágenes de santos, vírgenes y demás venerables figuras en los desfiles procesionales en la oda al 'cristiano-postureo'. Creyentes -no practicantes- que buscan la foto, creyentes que obvian el mensaje de Jesús, el que trató de llevar el Papa a cada rincón del mundo e hizo muy bien. Creyentes que piensan en el cielo donde a buen seguro, de seguir así y si es que existe, no se van a volver a ver el pelo porque en la tierra lo están haciendo rematadamente mal; están con la riqueza, con el poder, la avaricia, la envidia y la mentira desdibujando la mayoría los mandamientos que deberían tener tatuados porque, al fin y al cabo, son las normas que como cristianos católicos deberían seguir y no ser, por favor ya, más 'papafritas'.

