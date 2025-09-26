¿Dónde meterse?

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«Si se es monárquico, católico practicante y se confía en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, ¿qué posición se adopta?»

Marta Soler

Periodista

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:01

La crudeza de determinados asuntos de máxima actualidad junto a la obstinación de determinados sectores por seguir ocultando lo evidente, por engañar y tergiversar la ... realidad está avivando posiciones poco frecuentes de reconocidas personalidades de la vida pública que quieren marcar distancia de esta ola reaccionaria con la que se les ha podido históricamente relacionar por la propia naturaleza de su cargo.

