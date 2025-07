Deportaciones + IVAs

Comenta Compartir

Hay mucha gente. Ahora, durante la mayor parte del día, se nos ve menos por las calles a causa del calor extremo que estamos padeciendo ... pero, en general, hay un montón. Colas en el supermercado, en el cine, para coger el bus, tropezones por la calle, esperar para coger el ascensor… por eso no se debe descartar a la ligera la curiosa idea de la extrema derecha sobre la deportación masiva (+IVA) para ir despejando el terreno. Ya es mala suerte que hayan propuesto comenzar por la población extranjera, pero por algún sitio hay que hacerlo. Ojo, que la diputada defensora de la idea, la 'almeriense' Rocío de Meer, ha tenido el detalle de permitir a los migrantes a deportar que se marchen, también, con sus hijos e hijas de nacionalidad española por aquello de la reagrupación familiar porque Rocío, aunque no lo parezca, tiene su corazoncito. Calculadora, al contrario, no debe tener a mano a tenor de los datos sobre inmigración facilitados. Según sus cálculos, serían ocho millones las personas a deportar en España, aunque según el INE –que apunta las cosas todos los días-, de las 49,1 millones de personas que habitan en el país, el 14,1% del total -6,9 millones- son extranjeras.

Las cifras no son el fuerte de la diputada ultra, pero es que está agobiada y, cuando se está así, es lógico que las cuentas no salgan. Rocío De Meer está atacadísima porque dice que hay muchos inmigrantes en las calles, que los espacios públicos ya no son de los españoles y que la ciudadanía de aquí tiene «derecho a sobrevivir como pueblo». Y tiene razón. Por este motivo, si vemos que cuando se marchen los 7 u 8 millones de extranjeros sigue habiendo mucho agobio, propongo que la siguiente deportación sea la de la gente de extrema derecha que son quienes, verdaderamente, están sobrando y no sólo porque me lo parezca a mí, sino porque la propia De Meer así lo reconoce, lo cual vuelve a engrandecerle. La diputada apoya su tesis de la deportación +IVA en cuestiones como que la población extranjera no se adapta a los usos y costumbres de España que es, más o menos, lo que ocurre con la extrema derecha. El partido de Santiago Abascal va en contra de la Constitución, de las autonomías, en contra de leyes nacionales promulgadas por los órganos competentes… su discurso político y su programa electoral es un reflejo clarísimo de esto que llama Rocío De Meer «no adaptarse» a la sociedad en la que estamos. Un ejemplo de ello es justo proponer que se deporte a millones de personas con nacionalidad española que, bromas aparte, tiene otro nombre como ya hemos visto a lo largo de la historia. Las ideas trastornadas de la extrema derecha son, eso, delirios sin fundamento propios de un partido absolutamente perturbador. Sin embargo, ese mismo día, a la simpática De Meer le salió un competidor en el Poniente almeriense. Sí, de nuevo el alcalde de El Ejido, vino a poner la guinda en los sucesos acaecidos en su municipio donde un señor resultó herido y otro muerto tras una reyerta. Al ser, dio la casualidad, de nacionalidad extranjera y sin permiso de residencia, dijo que eso se podía haber evitado si no hubieran estado aquí. Los ejidenses que asesinan –que los hay- ¿tienen, al contrario, el consentimiento municipal para hacerlo porque tienen reconocido el derecho de estar allí? Ya tenemos alguna pista del perfil del siguiente grupo susceptible a deportar.

