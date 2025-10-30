Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

EFE
Puerta Purchena

Cuatro casos aislados

«En todo este embrollo, lo lógico, lo humano, lo cabal, lo humilde, hubiera sido pedir perdón, reconocer el error y ponerse codo a codo con las víctimas, con las mujeres y con el personal sanitario»

Marta Soler

Periodista

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:13

Comenta

Tengo que confesar que la semana pasada falté a mi cita semanal con esta columna porque, por más que lo intenté, no conseguía la calma ... y mesura necesarias para escribir sobre el tema que quería abordar, que es, como hoy, el cribado de cáncer de mama en Andalucía tras el debate parlamentario celebrado en torno a esta polémica cuestión. Mi indignación sigue siendo la misma, pero creo que puedo trasladarlo como considero que se ha de hacer en una columna de este estilo y, más, en este periódico que muy acertadamente no permite salidas de tono de ningún tipo. Ojalá todo el mundo hiciera lo mismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

