Puerta Purchena

Quien no te conozca

¿Por qué permitió Loles López a Moreno Bonilla que recortara en cinco millones el presupuesto para el Instituto Andaluz de la Mujer el año pasado siendo la comunidad con más víctimas de violencia machista?

Marta Soler

Almería

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:17

Cualquiera que no reconozca a todas y cada una (o la mayoría) de las personas que conforman el Parlamento de Andalucía hubiera sucumbido -muy lógicamente- ... al discurso de la consejera de Igualdad, Loles López, en la Comisión de Igualdad del mes pasado cuando reprochaba a una parlamentaria de la extrema derecha el deseo expresado por esta de acabar con todas las sedes del Instituto Andaluz de la Mujer, de los centros de información a la mujer y todos los lugares a los que se aproximan las mujeres víctimas de violencia machista cuando tienen que denunciar o buscar ayuda y asesoramiento. Esos lugares, ya lo ha dicho la extrema derecha, sobran. La consejera le hizo ver cuán necesarios son esos centros y esos institutos y defendió que, muy al contrario, son los lugares a los que se han de acercar las mujeres víctimas y sus hijos e hijas. Perfecto. Como digo, quien simplemente escuchara a Loles López sin saber que se trata de la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía del Gobierno de Moreno Bonilla hubiera coincidido plenamente con ella. Quien habiendo escuchado a Loles López sabiendo que es la consejera de Igualdad de la Junta, también coincidiría con ella; y quien hubiera escuchado a Loles López sabiendo que es la consejera de Igualdad y sabiendo todo lo que no ha hecho -y que debía haber hecho ya- desde la consejería que dirige y representa por la igualdad y contra la violencia de género, se haría una serie de reflexiones.

