Quien no te conozca

Cualquiera que no reconozca a todas y cada una (o la mayoría) de las personas que conforman el Parlamento de Andalucía hubiera sucumbido -muy lógicamente- ... al discurso de la consejera de Igualdad, Loles López, en la Comisión de Igualdad del mes pasado cuando reprochaba a una parlamentaria de la extrema derecha el deseo expresado por esta de acabar con todas las sedes del Instituto Andaluz de la Mujer, de los centros de información a la mujer y todos los lugares a los que se aproximan las mujeres víctimas de violencia machista cuando tienen que denunciar o buscar ayuda y asesoramiento. Esos lugares, ya lo ha dicho la extrema derecha, sobran. La consejera le hizo ver cuán necesarios son esos centros y esos institutos y defendió que, muy al contrario, son los lugares a los que se han de acercar las mujeres víctimas y sus hijos e hijas. Perfecto. Como digo, quien simplemente escuchara a Loles López sin saber que se trata de la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía del Gobierno de Moreno Bonilla hubiera coincidido plenamente con ella. Quien habiendo escuchado a Loles López sabiendo que es la consejera de Igualdad de la Junta, también coincidiría con ella; y quien hubiera escuchado a Loles López sabiendo que es la consejera de Igualdad y sabiendo todo lo que no ha hecho -y que debía haber hecho ya- desde la consejería que dirige y representa por la igualdad y contra la violencia de género, se haría una serie de reflexiones.

¿Por qué Loles López no acaba de una vez con el teléfono de violencia intrafamiliar? No lo puso ella, lo puso en marcha el presidente de la Junta por exigencia de la extrema derecha a cambio de sus votos en el Parlamento para gobernar Andalucía, pese a que Moreno Bonilla había perdido las elecciones. Una cosa que, en otros casos, chirría pero que entonces, ni tan mal, ¿no? ¿Por qué permitió Loles López a Moreno Bonilla que recortara en cinco millones de euros el presupuesto para el Instituto Andaluz de la Mujer el año pasado siendo la comunidad con más víctimas de violencia machista? ¿No vio, más bien al contrario, la necesidad de reforzar estos servicios y los programas de prevención y concienciación para evitar más asesinatos y maltratos? Según los sindicatos, en 2023 la Junta no gastó ni el 50% del presupuesto del que disponía para proteger a las víctimas. En un informe de Comisiones Obreras de 2023, se aseguraba que en 2022 los contratos bonificados a víctimas por violencia de género habían caído hasta los 211 y que hasta noviembre de 2023 sólo se habían realizado 90 contratos. ¿Está Loles López al corriente de esto? ¿Y qué hay de los bochornosos centros de crisis 24 horas para atender a mujeres víctimas de violencia sexual que tuvieron que hacer de prisa y corriendo porque se les acababa el plazo impuesto por el Gobierno de España, con toda la supuesta concienciación que tiene Loles López con las mujeres víctimas? En Almería les mandaban donde Jesucristo perdió el mechero y a una caseta prefabricada algo que denota el gusto, estilo y buen hacer de la Consejería de Igualdad con quienes sufren la violencia machista y las agresiones. Está bien, está muy bien escuchar a la consejera atinar en sus argumentos, pero la credibilidad no se demuestra con palabras, sino con los hechos. Acabe con el infame teléfono de violencia intrafamiliar, dote presupuestariamente a los institutos y centros municipales de la mujer para que puedan realizar su trabajo y, cómo no, desarrolle leyes sobre igualdad que tiene en el cajón desde hace seis años. Entonces, puede que le digamos 'Yo sí te creo'.

