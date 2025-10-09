Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Karra Elejalde como Miguel e Unamuno en un fotograma de «Mientras dure la guerra», de Alejandro Amenábar. R.C.

Quién tiene el mando

Es ejemplar ver cómo se escuchan dos personas que discuten, aunque sea en una película

Marta San Miguel

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:21

Comenta

De pequeños hacer 'zapping' era algo adictivo que podía dejarte idiota. O eso nos decían. La culpa la tenía el mando a distancia, que acomodó ... nuestros dedos al afán de satisfacer la curiosidad de forma inmediata. Faltaban años para los teléfonos actuales y el consumo estroboscópico de fotos y vídeos y datos y memes, pero el primer 'scroll' llegó ahí: con el mando. Desde entonces, nuestro apetito por que nos entretengan es cada vez más voraz. E incluso ahora que tenemos la oportunidad de ver la televisión a la carta, el 'zapping' no ha desaparecido del todo. Y así llegué a la escena. Había visto la película hace unos cuantos años, pero el pulgar se quedó en el aire cuando vi en la pantalla al actor Karra Elejalde interpretando a Miguel de Unamuno. El escritor pasea por un campo castellano, va cabizbajo, cabreado y dejando atrás Salamanca, tomada por el bando sublevado, a los que inicialmente ha apoyado. A su lado camina su amigo Salvador Vila. La película es 'Mientras dure la guerra', de Alejandro Amenábar, y ya conocemos cómo acaba (la ficción y la realidad: que los sublevados ganaron la guerra y Franco se perpetuó en el poder hasta su muerte en 1975).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  2. 2

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  3. 3 Este pueblo de Granada va a tener la tirolina interurbana más grande de Europa
  4. 4 Llegan máquinas expendedoras que te darán dinero si introduces un recipiente
  5. 5 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas
  6. 6

    Las claves para solicitar las nuevas bonificaciones para el recibo de la basura de Granada
  7. 7 Horario, recorrido y curiosidades de la procesión extraordinaria del Rescate en Granada
  8. 8

    El subinspector de Granada acusado de maltrato vuelve a ser detenido por quebrantamiento tras el juicio
  9. 9 La UGR bate récord: 168 científicos entre los más influyentes del mundo en el ranking de Stanford
  10. 10

    Transportes adjudica el último tramo de la variante de Loja por 283 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Quién tiene el mando

Quién tiene el mando