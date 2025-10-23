Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EP

Lapsus

«Somos sentimientos y tenemos seres humanos»: el error provoca risas, pero también estragos

Marta San Miguel

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:39

Comenta

Lo peor del lapsus es que ya no hay marcha atrás. Da igual que te pase en la calle o en el Senado, que te ... quedas atrapado en lo inesperado, y te persigue aunque rectifiques como hizo Trillo ante el ejército de El Salvador cuando gritó con los talones pegados aquel emblemático «¡Viva Honduras!». En segundos te tienes que acomodar a esa nueva realidad que tú mismo has provocado, como cuando te metes en la autovía por la que vas a diario, pero esta vez tenías que haber ido en la dirección opuesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vito Quiles enardece la plaza de Derecho de Granada con una breve aparición
  2. 2 La fecha en la que los pensionistas van a cobrar la paga extra de Navidad y las cuantías
  3. 3 «La operación más profunda» contra la droga en Granada: 35 detenidos y un valor de cuatro millones de euros
  4. 4 El bar de barrio de Granada con dos tapas por bebida, postre gratis y «malafollá granaína»
  5. 5 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  6. 6 El pueblo de Granada lleno de inquietantes mensajes por Halloween: «No cerréis los ojos, estoy más cerca que nunca»
  7. 7

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  8. 8 Las 34 VPO de Mondragones costarán entre 160.000 y 210.000 euros
  9. 9 El torero que vende en Granada grandes cafés y 70 tipos de tés: «El mundo del toro está muy complicado y hay que pagar letras»
  10. 10 Los vuelos más baratos para salir de Granada en el puente de diciembre: billetes desde 13 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Lapsus

Lapsus