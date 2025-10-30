Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

EFE

'Happy hour' en TikTok

Australia prohíbe las redes sociales a los menores de 16 años, ¿se acabó la barra libre?

Marta San Miguel

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:13

Comenta

Siempre que veo muretes delimitando extensiones vastísimas de prados, me acuerdo de la frase poner puertas al campo y me pregunto si no será posible. ... Porque hasta el mar tiene sus límites; lejanos, inasibles, pero a fin de cuentas paredes de costa contra las que se estrella, incapaz de avanzar más allá. Todo tiene un límite, hasta internet, por mucho que hayamos tirado del refranero popular para justificar la barra libre con que usamos las nuevas tecnologías. Australia ha puesto puertas al campo con una ley que prohíbe a los menores de 16 años usar redes sociales. La iniciativa, pionera en el mundo, entrará en vigor el 10 de diciembre, cuando empresas como TikTok, Facebook, Snapchat o Instagram tendrán que eliminar las cuentas de usuarios australianos menores de esa edad.

