El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en el norte de Gaza. Efe

Ya lo dijo Benavente

Si piensas que los radicales siempre son los otros, rebusca las palabras de nuestro Premio Nobel

Marta San Miguel

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:16

Aestas alturas, a todos en algún momento nos ha atravesado la vida una desgracia. La muerte de un familiar, un divorcio, un accidente de coche, ... un diagnóstico, una agresión, perder un trabajo… Cuando esto sucede, es como marcar en rojo el calendario vital, y la memoria, desde ese momento, tiene un hito que divide en dos nuestra historia: somos las cosas que nos ocurrieron 'antes de' o 'después de'. Como con Jesucristo. No es cuestión de hurgar aquí en la herida individual, sin embargo estos días pienso en la capacidad de aislamiento que provocan las desgracias: el mundo se para y tú te paras con él, pero a la mañana siguiente, cuando sale el sol y la vida y sus costumbres siguen adelante, la indiferencia colectiva te hiela la sangre.     

Espacios grises

