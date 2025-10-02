Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Eugenia Paiz.

El delito de Eugenia

Su victoria judicial y su trayectoria en favor de los derechos de las personas con discapacidad le valió ese año el Premio Damo por su esfuerzo y dedicación

Marta San Miguel

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:37

Eugenia Paiz es periodista. Tiene 52 años. Vive en La Palma y ha trabajado en prensa, radio y televisión. Ha publicado un libro de poesía. ... Es presidenta de la Asociación Madres por la Discapacidad. En 2023 logró una condena contra el director del Centro para Discapacitados Triana por malos tratos a internos, incluida su hija Rebeca, de 32 años, diagnosticada de autismo severo. La llaman madre coraje, y no solo por esa sentencia, sino por lograr para su hija los cuidados que merece cada día desde que nació. Hace tres semanas, Eugenia publicó una foto de ambas con esta frase: «Las calles se han hecho más estrechas y hay que abrirlas con las manos». Dos días después, abrió la llave de gas butano en su vivienda de Breña Alta. Su hija Rebeca murió, a ella la encontraron medio inconsciente y la llevaron al hospital. Ahora le imputan un delito de asesinato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una vecina de Granada cobra durante nueve años la pensión de una fallecida
  2. 2 La primera jornada de la zona de bajas emisiones transcurre sin incidentes ni retenciones importantes
  3. 3

    El parking de Granada que tiene una salida con restricciones de la ZBE y otra libre
  4. 4

    Así serán las sanciones en Granada en los primeros días de la zona de bajas emisiones
  5. 5

    El puerto deportivo de Motril afronta el trámite clave para iniciar las obras en 2026
  6. 6 Cambio histórico en la Semana Santa de Granada: el Cristo de la Misericordia original saldrá cada Jueves Santo
  7. 7 Identifican en Granada los vegetales que ayudan a combatir la disfunción eréctil
  8. 8 Rescata una colmena con unas 100.000 abejas en un edificio de Granada
  9. 9 La Junta saca a subasta cuatro parcelas y dos edificios en Granada
  10. 10 Así será la intervención integral que transformará el corazón del Realejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El delito de Eugenia

El delito de Eugenia