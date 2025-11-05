Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cinco personas en la sala

Esconder los fracasos es una cuestión de pudor o el éxito está mal entendido en las redes

Marta San Miguel

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:07

¿Qué haces cuando solo van cinco personas a ver la obra que estrenas en una sala? ¿Te lo callas o lo cuentas en tus ... redes sociales? La pregunta puede resultar obvia, sin embargo, la actualidad a veces nos regala momentos inesperados que dan pie a repensar lo que consideramos una norma. La pasada semana, el actor Alex O'Dogherty presentó en Bilbao su documental 'De todos lados un poco. Un viaje a través de los orígenes', un trabajo de investigación sobre la procedencia de su apellido, iniciado por su padre cuando era pequeño, y que acaba indagando en la identidad, la historia migratoria y nuestra necesidad de movimiento. Cuando terminó la proyección, el autor salió a hablar con el público que había acudido al pase, pero en el patio de butacas sólo se encontró a cinco personas. Eran tan pocos que parecía una reunión de amigos. O'Dogherty entonces se hizo un selfi con ellos. La sala se ve vacía, pero lejos de eliminar la foto y escurrir el bulto, el actor la subió a sus redes sociales para contar lo que había pasado. Esconder los fracasos es una cuestión de pudor y así lo atestiguan los refranes, pero en la construcción del relato virtual hay una idea falaz de lo que entendemos como éxito.

