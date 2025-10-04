Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El teatro político de Oriente Próximo visto desde Israel

El acto en la Casa Blanca debe abrir una nueva etapa para la zona y el mundo

Mario Sznajder

Profesor emérito de Ciencia Política, Universidad Hebrea de Jerusalén

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:54

En Oriente Próximo los altos niveles de odio entre las partes en guerra –en este caso palestinos e israelíes, entre Hamás e Israel– hacen muy ... difícil a ambas sociedades presentar propuestas de paz. En el gran teatro político los líderes –hoy Trump y Netanyahu– realizan actos públicos dramáticos, como la conferencia de prensa (sin preguntas de periodistas) en la que presentaron el plan de paz del presidente norteamericano y la respuesta positiva del primer ministro israelí.

