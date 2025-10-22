Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

¿La vida sin microorganismos?

«Participan en biorremediación, eliminando contaminantes del suelo, del agua o del aire. Se han estudiado las capacidades de algunas bacterias y hongos como posibles degradadores de plásticos, otros ayudan a limpiar vertidos de petróleo o transforman residuos agrícolas en biofertilizantes»

María José Estrella Suárez

Profesora Ayudante Doctor de Microbiología de la Facultad de Ciencias Experimentales de la UAL

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:10

Si echamos la vista atrás y pensamos de dónde viene el ser humano, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente?, quizás recordemos ... que hace miles de años fuimos homínidos que aprendieron a fabricar herramientas o a usar el fuego, entre otras muchas cosas. Pero… ¿y si retrocediéramos aún más en el tiempo?, quizás pensemos en Lucy, la famosa australopithecus y si continuamos viajando hacia el pasado, incluso antes de la aparición de los primeros animales y plantas, llegamos a un tiempo en que la vida era solo microscópica. Allí, en los inicios más remotos, nos encontramos con LUCA (el último ancestro común universal) punto de partida de todo lo que hoy respira, crece o se mueve sobre la Tierra.

