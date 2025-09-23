Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Real

Pensar el periodismo

«Es un momento tan oscuro, tan turbulento, donde hay tanta opacidad, donde hay tantas corrientes siniestras, que operan a escondidas de la sociedad, que hay que destapar y estar vigilantes.

María Dolores Fernández-Fígares

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:01

Es un momento también tan convulso desde un punto de vista político, de polarización, que el periodismo puede contribuir a la sociedad de una manera ... determinante. Es verdad que son tiempos oscuros, pero el periodismo tiene que aportar algo de luz».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  3. 3 ¿Qué debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada desde el 1 de octubre?
  4. 4 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  5. 5

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  6. 6

    ¿Quién y cuándo puede vacunarse de la gripe y el covid?
  7. 7

    La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe
  8. 8

    Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias
  9. 9 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  10. 10

    Así será el concierto de campanas para la Patrona de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pensar el periodismo