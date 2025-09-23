Pensar el periodismo

Es un momento también tan convulso desde un punto de vista político, de polarización, que el periodismo puede contribuir a la sociedad de una manera ... determinante. Es verdad que son tiempos oscuros, pero el periodismo tiene que aportar algo de luz».

Así hablaba un periodista en Ideal, explicando su preocupación por las derivas que están afectando a una profesión que es más necesaria que nunca en estos tiempos convulsos. Se trata de Fernando Belzunce, actualmente director general editorial de Vocento, que ha recogido los testimonios de un centenar de personajes de todo el mundo, desde Premios Nobel, Pulitzer, reporteros de guerra, exiliados, verificadores, cronistas, jóvenes promesas y referentes internacionales, elaborando así un estado de la cuestión del periodismo en diferentes lugares, pero con semejantes situaciones, que piden una reflexión profunda. El libro tiene como título 'Periodistas en tiempos de oscuridad' y como subtítulo: 'El compromiso inquebrantable con la verdad en la era de la desinformación' y lo edita Ariel.

Belzunce pone el foco en la Verdad, la que los griegos llamaban Aletheia, una palabra que podría significar algo que hay que encontrar, que está oculto y podemos des ocultar. Esta palabra sintetiza el oficio de los periodistas, y de todos los que sienten la responsabilidad de contribuir a la claridad y el conocimiento en nuestras sociedades.

Sin embargo, vemos que se renuncia a conocer la verdad de las cosas y de los acontecimientos y se prefiere dejarse llevar por las emociones más primarias para aceptar lo que se nos dice, simplemente porque nos llega envuelto en apariencias que podrían ser ciertas, o que nos gustaría que lo fueran, o que están más o menos de acuerdo con nuestras creencias o suposiciones. De hecho, Belzunce va más lejos: no importa conocer la verdad por medio de argumentos racionales, o hechos probados y comprobados. El problema es que hay circulando por las redes sociales muchas mentiras, o medias verdades y lo peor es que a nadie le importa sin son reales o inventados.

Para recuperar la cordura, podemos recoger algunas sugerencias: en primer lugar, contrastar las pseudo noticias con los medios que son independientes, con profesionales dedicados a conseguir las informaciones verificadas. En segundo lugar, cuando se trata de informaciones políticas, tener en cuenta que los profesionales que hacen bien su trabajo son los que no suelen contentar a los políticos. En tercer lugar, no dar por sentado que todos los medios están al servicio de determinados partidos y rechazan a los demás.

Más que nunca, hace falta que quienes están a cargo de los medios, del tipo que sean, estén formados en una ética de la profesión y conozcan las formas de contrastar las noticias que ayudan a una neutralidad necesaria. Y hacer valorar la preparación de los profesionales en carreras universitarias específicas.