Agravio a la universidad

En estas fechas, muchos padres y madres de alumnos de la universidad granadina se encuentran organizando el curso siguiente, después de haber conseguido la posibilidad ... de estudiar unas carreras de las que tanto se habla por sus abundantes «salidas».

Sin embargo, con vistas al comienzo del próximo curso, he aquí que un grupo de «expertos» (cuyos nombres no conocemos ni su cualificación académica tampoco) que conforman la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), en concreto la comisión de Ingeniería y Arquitectura, han emitido en un informe demoledor que invalida cuatro nuevas titulaciones, preparadas por la universidad granadina. De un plumazo se han cargado a los grados en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial, el de Ingeniería Biomédica, un título que se daría en conjunto con la Universidad de Jaén, y además, un máster universitario en Inteligencia Artificial Aplicada a las Ciencias de la Salud, título conjunto coordinado por la Universidad Internacional de Andalucía, y el programa de doctorado en Arquitectura, coordinado por la Universidad de Sevilla, y con la participación de la Universidad de Granada y la Universidad de Málaga. Todo esto a escasos días de que empiece el tiempo de cumplimentar las correspondientes matrículas. Parece como si lo hicieran a propósito, para fastidiar aún más y que haya poco tiempo para arreglar este desaguisado. Es importante considerar que todas estas ofertas de diversos grados contaban con numerosas solicitudes, se calcula que son unos 1.200 alumnos.

He estado buscando por internet, por si había algún indicio sobre quiénes fueron los evaluadores de este análisis tan funesto y además insólito en la larga vida de nuestra Universidad. Como suele suceder, no he encontrado ninguna pista, que nos sirva para saber a quién debemos este desacierto. Para colmo, la susodicha «Agencia» carece de Director o directora, ni tampoco cuenta con otros puestos del organigrama, a excepción de una secretaria general, si es que los datos de su web están al día, cosa que dudo. Que me perdonen los currantes de este tinglado, pero tiene un tufo de «chiringuito» que mata. Imagínense que tienen una página dedicada a informar sobre «transparencia», que es justo lo que no tienen. Para ser claros, en este caso digamos que es la Junta de Andalucía, la que está poniendo palos en el engranaje y sin venir a cuento a través de un procedimiento por lo menos dudoso.

En la rueda de prensa que convocó, el rector de la UGR expresó su «estupor, sorpresa e indignación», por un hecho inédito en la larga historia de una de las mejores universidades de Europa. E informó que recurrirá el informe al Consejo de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que al parecer tiene más sentido común, que la citada Agencia para la Calidad, que no sabemos ni siquiera quien la lleva, solo que quien fuera su director, Antonio José Cubero Atienza, catedrático de Proyectos de ingeniería la universidad de Córdoba, quien dimitió de su cargo el 19 de Marzo de este año. De lo que se intuye por esta dimisión es que dentro de la institución las cosas no estaban del todo claras.