Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Real

Vivir con los gatos

María Dolores Fernández Fígares

María Dolores Fernández Fígares

Granada

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:04

A veces surgen proyectos que nos mejoran como seres humanos, porque para llevarlos a cabo se necesita una capacidad especial para amar a los seres ... vivientes, sin olvidar a los humanos, por supuesto. Entre ellos, uno de los más extendidos es el de la protección y la regulación del trato que debemos dar a los más vulnerables, que son los animales, especialmente aquellos que se acercan a nosotros y comparten nuestras vidas, porque están domesticados, es decir, que de una manera casi misteriosa son capaces de convivir con nosotros y lo más importante, comprendernos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  2. 2 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  3. 3 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»
  4. 4

    Once empresas optan a la obra de Avenida Cervantes y se evaluarán en dos semanas
  5. 5

    Jorge Pascual emerge ante la duda con Bouldini
  6. 6 La Guardia Civil encuentra dos caballos en un estado lamentable en una parcela de Cádiar
  7. 7

    Elias Valtonen y el partido de su vida
  8. 8 La previsión de los expertos del precio del aceite de oliva para la nueva campaña que empieza
  9. 9

    Comienza el corte en un tramo de la autovía A-44 por las obras en el viaducto de Rules
  10. 10

    Granada, cuarta provincia española con mayor índice de delitos contra el personal sanitario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vivir con los gatos