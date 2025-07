El Sacromonte a rescate

He recibido con agrado la noticia de que posiblemente y con suerte, se está generando la idea de que hay mentes granadinas que plantean una ... revitalización del Sacromonte, uno de los lugares más interesantes de nuestra ciudad. Me ha resultado natural recordar aquellas campañas que este periódico, liderado por Melchor, nuestro inolvidable director, para llamar la atención de una serie de asuntos pendientes para que Granada se diera cuenta de todo el trabajo que hacía falta para que nuestra ciudad dejara de ser la ciudad dormida al pie de la Alhambra, ajena a su pasado y su futuro.

«El Sacromonte se hunde, granadinos, vayamos a salvarlo», decía el cuadernillo en su portada, donde se desgranaban las necesidades. No tengo espacio para reseñar si aquella campaña tuvo resultados desde luego a medio o largo plazo. Entre otras cosas, nos dimos cuenta de que mucha gente no conocía la historia de un barrio emblemático de la ciudad, empezando por la razón de su nombre de «Monte Sagrado».

En efecto, el Sacromonte vivía desde hacía años su peor aspecto, debido a que en 1963 había sufrido unas inundaciones que destruyeron numerosas cuevas que eran su hábitat desde tiempos inmemoriales. Ideal informó que se habían hundido 15 cuevas, otras veinte estaban gravemente dañadas y unas treinta evacuadas por peligro de derrumbamiento. La mayoría de los habitantes buscaron nuevos horizontes para poder vivir y no volvieron al barrio, lo cual fue toda una odisea pues fueron muchos los damnificados de toda la ciudad que tuvieron que encontrar dónde poder vivir. El Sacromonte no volvió a ser el mismo, de ahí la llamada de Ideal, que se lanzó apenas hacía unos diez años después de la tragedia. Parece mucho tiempo, pero ya sabemos que en Granada las cosas son lentas, sobre todo cuando se trate de avanzar. Ahora, también el director de Ideal asume el reto de impulsar una renovación positiva en el mítico barrio, en el marco de la capitalidad cultural. La llamada esta vez es ese eslogan que lo dice todo: «Granada puede».

Se me ocurre que, si queremos que el Sacromonte despierte, debería volver a lo que fue duradero y aportó conocimiento. Me refiero a la vocación por la enseñanza que históricamente ha perdurado en el barrio. Tenemos varios antecedentes muy interesantes: empezando por el antiguo centro de San Dioniso que se estableció como «Colegio de Teólogos y Juristas» en la Abadía, que en 1750 se convierte en la primera universidad privada de España. y que actualmente está luchando por su permanencia a través de una Fundación que organiza actividades por medio de la Academia de la Historia de la Iglesia y otros proyectos. Por otra parte, no olvidemos que Don Andrés Manjón, que fue canónigo de la Abadía, fundó las Escuelas del Ave María en 1886, en una cueva, para dar educación a los niños más pobres y sigue manteniendo su «Casa Madre» en el barrio, siguiendo el cauce del río Darro. Por si esto fuera poco también en el Sacromonte se estableció un colegio en un espléndido edificio que sigue en pie, aunque el colegio se cerró el año 1976. Le llamaron el Colegio Nuevo. Algunos sueñan con su reapertura.