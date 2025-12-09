Querer Morir

Ahora que el año 2025 va entrando en el final de su vida está bien que abordemos este tema, por muy doloroso y triste que ... sea en estos días, en teoría dedicados a la alegría de las navidades. De hecho, ya se están perfilando los balances sobre lo que ha dado de sí este azaroso año de 2025.

No es la primera vez que saco a colación la cada vez más grave de las muertes por suicidio en nuestro país. En 2023 se registraron más de 4100 en total, según los datos oficiales estadísticos. De ellos l,354 eran jóvenes de entre 15 y 29 años y lo que es más grave es el número de suicidios de menores: en 2024 se suicidaron 10 de 15 años. Aquí parece que se enredan los casos de las víctimas de violencia machista o personas que sufren problemas graves de salud mental.

Visto de otra manera, cada día se producen once suicidios en España. Por otra parte, Alrededor de 200.000 jóvenes de entre 14 y 28 años se suicida al año en el mundo tras sufrir, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), si bien los expertos señalan que debe evitarse atribuir el suicidio a una sola causa, porque es casi siempre multifactorial. En España, uno de cada 10 menores sufre bullying, indica un estudio del Ministerio de Educación publicado en 2023.

La buena noticia es que después de una larga espera contamos con un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que ha aprobado el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025- 2027, que refuerza y amplía las estrategias para reducir y prevenir las conductas suicidas en la población.

Vale la pena que nos detengamos sobre el contenido de este Plan de Acción en seis líneas estratégicas: 1 Implementación de sistemas de vigilancia en salud mental, que permitan recopilar y analizar datos fiables para la toma de decisiones fundamentadas. 2 Sensibilización: Se buscará la colaboración de los medios de comunicación para difundir información rigurosa y sensible sobre el suicidio, contribuyendo así a la prevención y a la reducción del estigma. El Ministerio de Sanidad ofrecerá a los medios que lo necesiten apoyo y asesoramiento. 3 Prevención en situaciones de vulnerabilidad: Programas específicos dirigidos a colectivos con mayor riesgo, como personas mayores, adolescentes, personas LGTBIQ+, personas en situación de exclusión social y personas con discapacidades, entre otras. 4 Integración de la salud mental y la prevención del suicidio en las políticas públicas de ámbitos educativos, laborales, comunitarios y penitenciarios. 5 Abordaje sanitario: Mejora de la detección precoz y del tratamiento de las conductas suicidas mediante herramientas clínicas, formación especializada y mecanismos ágiles de derivación. Esto incluye la oferta de servicios centralizados como el número el 024. Además, hay otras acciones como: Creación de un Observatorio para la Prevención del Suicidio. Y por último Coordinación intersectorial que promueva la colaboración entre diferentes administraciones y sectores para abordar de manera efectiva los determinantes sociales y estructurales del suicidio. Apoyo para personas afectadas y sus familiares, que ya se ha consolidado como un recurso esencial.

Ya que se ha puesto en marcha un proyecto para abordar este complejo problema del suicidio, empecemos con una de las claves que ha señalado el psicólogo Miguel Guerrero, desarrollador del plan: brindar apoyo emocional a los que sufren y desean morir.