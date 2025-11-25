Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El problema de la inmigración

Una de las reglas que es común en todas las culturas es la que pide que no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros

María Dolores Fernández Fígares

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:28

Quién nos lo iba a decir hace unos cuantos decenios, cuando tantos y tantas tuvieron que dejar sus pueblos y ciudades para trabajar en las ... industrias que prosperaban en Europa, cerca de las aguas del Rin, allá por Alemania, o por Francia, que eran los principales objetivos. En vista de que era muy difícil en aquellos tiempos salir para delante, entre los años 1959 y 1975 surgió la búsqueda de mejores horizontes y se convirtieron en emigrantes, con o sin sus familias. Además, hay que recordar que el mayor movimiento de trabajadores fue dentro de España donde se calcula que 3.100.000 fueron a las ciudades donde había trabajo en la industria, concretamente Madrid, Barcelona y País Vasco. Por otra parte, las cifras oficiales del Instituto Español de Emigración, nos ofrecen datos también para los que optaron por el extranjero desde los años 1959 y 1973, con salidas al continente de 1.066.440 personas que emigraron. Y si miramos más lejos, nos encontramos que entre 1881 y 1959 casi cinco millones de españoles emprendieron el largo viaje hasta Norteamérica, con la esperanza de encontrar una nueva vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

