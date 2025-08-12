Perseidas, lluvia de estrellas

Como todos los años, en estos días se está produciendo en los cielos un fenómeno que tiene varias denominaciones: las lágrimas de san Lorenzo, la ... lluvia de meteoros … y sobre todo, las Perseidas. Se refiere a una constelación que puede observarse en el hemisferio norte, desde donde parten los fragmentos que se desprenden del cometa Swift-Tuttle, cuya órbita atraviesa la Tierra en los meses de verano y orbita alrededor del Sol aproximadamente cada 133 años. Al acercarse a nuestra estrella, este cometa libera polvo y partículas sólidas que quedan esparcidas en el espacio.

Todo eso sucede en una región del universo, donde se encuentran numerosas estrellas y constelaciones. Como cada verano, se calcula con notable exactitud que entre el 17 de julio y el 24 de agosto se produce el fenómeno celeste, y se calcula que el 'pico' podría estar entre el 12 y el 13 de agosto y se podrían alcanzar más de cien meteoros por hora. En todo caso, las lluvias de meteoros pueden ser visibles desde finales de julio hasta finales de agosto.

Para localizar la constelación de Perseo hay que mirar hacia el noroeste al comienzo de la noche, abarcando con la vista la mayor porción de cielo, teniendo en cuenta que la constelación se irá desplazando poco a poco hacia el Este, a medida que avance la noche. Lo más importante es buscar un lugar con poca contaminación lumínica y tener paciencia esperando la aparición de las brillantes Perseidas.

Ofrecemos aquí los lugares donde se han organizado actividades de observación en la provincia granadina cercanos a la capital para vivir esta oportunidad de conectar con los cielos. Son estos: La Estación de Esquí y Montaña de Sierra Nevada organiza un evento para la Noche de las Perseidas los días 11 y 12 de agosto. En el Parque Natural Sierra de Huétor, se ofrece una actividad llamada 'Un tren hacia el cielo. Astronomía en familia'. El Ayuntamiento de Cúllar Vega, en El Purche, organiza la actividad 'Las Perseidas en El Purche' el 12 de agosto. El Complejo Astronómico Los Coloraos, en la comarca de Guadix, programa varias actividades para agosto, incluyendo 'Noches de Verano' y un evento específico de 'Perseidas en Los Coloraos' el 12 de agosto. Finalmente, el Ayuntamiento de Granada, a través de su programa Astronoches, organiza actividades de observación astronómica con un coste de 10 € para jóvenes y 12 € para adultos.

Merece la pena recordar que este año se celebra el 50 aniversario del Instituto de Astrofísica de Andalucía, fundado en Granada por el CSIC como centro de investigación científica y tecnológica en la Unidad de Desarrollo Instrumental y Tecnológico donde por ejemplo, se diseñan y fabrican aparatos que viajan al espacio y participan en proyectos de la Agencia Espacial Europea, como la misión Rosetta, entre muchas otras colaboraciones. Y además, el IAA está llevando a cabo la campaña 'Objetivo Planeta', sobre la contaminación lumínica, que nos está privando del conocimiento del mundo allá arriba.