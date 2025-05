Más libros por favor

Cada una tiene su importancia: la capacidad para atraer a muchos visitantes que buscan una curiosa manera de divertirse, siguiendo las costumbres ancestrales y los ... que buscan las novedades editoriales que se presentan, siguiendo una tradición que al parecer surgió en el siglo XVI, para favorecer los trabajos de los copistas amanuenses, que necesitaban tintas, papel y demás enseres. Las ferias de los libros tal como se presentan ahora, más o menos florecieron en torno a 1933, siendo la pionera la de Madrid, instalada en el paseo de Recoletos. Tras la guerra y demás hubo que esperar a 1944 para reanudar esta nueva modalidad para acercarse los autores y editores con los lectores. En Granada la Feria del Libro ha cumplido este año cuarenta y tres ediciones.

La verdad es que hay que reconocer que da gusto ver las casetas rebosando de todo tipo de personas y de edades, buscando el texto que alguien les ha recomendado o dejándose sorprender. Y ya no es solo una exposición de casetas, sino todo un acontecimiento cultural muy potente, que incluye encuentros literarios, presentaciones de nuevos títulos y demás. Poco a poco van surgiendo novedades como la que han llamado 'La Pequeferia' dedicada a la literatura para el público infantil. También ha estado presente este año la poesía, un género literario que está en pleno auge, junto al interés por las ciencias, que van encontrando su lugar entre las y los lectores. Todo ello rodeado por atractivas y originales actividades. Me ha llamado la atención uno de los ejemplos, como un recital Ping Pong poético a cargo de la asociación 'Diente de Oro' y varias poetas granadinas.

Me ha encantado comprobar que no es cierto ese lugar común que dice que nadie lee, y menos aún los niños y jóvenes. Esta evidencia me ha llevado a buscar datos sobre los libros y las personas, aunque no he encontrado estudios específicos aplicados a Granada, pero sí uno de la Federación de Gremios de Editores de España, titulado 'Hábitos de lectura y compra de libros en España' elaborado hace poco, en el año 2024. Es muy completo, pues en sus gráficos también aparecen las redes sociales, webs, blogs, foros, etc. y demás soportes y plataformas. Pues bien, la lectura de libros sigue siendo el porcentaje más alto en casi todos los gráficos, de los cuales relacionan la lectura con el tiempo libre.

Se suele decir que las mujeres leen más que los hombres y es así, aunque la diferencia no es muy grande: 65,5% son mujeres y 59,0% hombres. Otro es el del nivel educativo, que es el que marca varias desigualdades de manera más llamativa. Sobre las costumbres de lectura, la mayoría lee en su casa –95,3%–, y le siguen de lejos quienes lo hacen al aire libre –15,0%–, Una parte del estudio se centra también en los libros digitales y observamos que los porcentajes son cortos, es decir que, aunque va subiendo el número de usuarios, los libros siguen firmes frente a otros soportes. Y un pequeño detalle que llama la atención: que el 64.9% de los lectores de libros digitales se obtienen sin pagar.

Según las comunidades, el número de los que adquieren libros varía: Madrid se lleva la palma y nuestra Andalucía es la tercera, empezando por la cola. Una pena, porque como se dice en el estudio, leer ayuda a ser feliz.