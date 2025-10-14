Hace unos días, como todos los años, hemos celebrado la fiesta de la Hispanidad, que viene a ser la fiesta nacional y celebra el descubrimiento ... de América por parte de Cristóbal Colón, precisamente el 12 de octubre de 1492. Fue el rey Alfonso XIII quien instituyó esta fiesta a nivel estatal en 1918, con el nombre del Día de la Raza, que es como se venía celebrando en numerosos países latinoamericanos. Fue en 1982 en plena transición cuando el nombre de la festividad pasó a ser «Fiesta de España y la Hispanidad». Y en 1987 la ley 18/1987 ahora en vigor fijó simplemente «Día de la Fiesta Nacional de España», sin aludir a la Hispanidad propiamente dicha.

Como se ve, la fiesta del 12 de Octubre ha ido perdiendo referencias al descubrimiento de América, quizá porque a medida que transcurre el tiempo se va difuminando la relación de la fiesta con el aquel hecho histórico, a pesar de su indudable importancia en la historia de todo el mundo. La falta de conocimiento ha mezclado las cosas pues no cabe duda que lo que hizo España en América fue muy importante para la humanidad, con sus errores, tan propios de los seres humanos en todos los tiempos, incluidos los que acusan de «seres humanos asesinados y esclavizados» por culpa de la colonización.

No tiene demasiado interés volver la vista atrás y señalar las equivocaciones, sin tener en cuenta los numerosos aciertos que también se dieron. El caso es que, en nuestro tiempo, aquí y ahora, con un poco de imaginación se pueden aprovechar muchas oportunidades que van surgiendo, y que pueden ser muy interesantes. Una de esas está en los hermanamientos que se establecen entre pueblos y ciudades del otro lado del Atlántico, dando valor a sus costumbres, su historia, sus parecidos. Hasta ahora las ciudades que se han hermanado con Granada no son muy numerosas. En concreto se trata de Aix-en-Provence (Francia); Tetuán (Marruecos), Tiemsem (ArgeliaMaracena (España), Coral Gables (Estados Unidos), Reggio Emilia (Italia), Freiburg im Breisgau), (Alemania) y Marrakech (Marruecos). Como vemos, no está presente ninguna ciudad americana, por ahora.

No hace falta ir muy lejos para encontrar un buen hermanamiento que sirva de modelo para otros futuros, en este caso se trata de la ciudad de Granada con la ciudad de Santa Fe, tras un proceso que se inició el 28 de enero de 2022. Más cerca una de otra imposible. Esta interesante relación llega en un momento con muchas expectaciones con la Candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

Otra modalidad sería recordar las ciudades que se llaman Granada que hay en el mundo y que son 140, tal como lo ha descubierto el escritor César Requesens, y que podrían ofrecer encuentros, actividades culturales, sin olvidar los posibles negocios mutuos que puedan surgir.

Por muchos motivos, Granada y el Nuevo Mundo tienen numerosos lazos. No en vano existió el Virreinato de nueva Granada entre 1739 a 1819 que abarcaba los territorios de los actuales Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, parte del norte de Brasil, la isla de Trinidad y parte de Guayana.