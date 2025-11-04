Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Real

Festival de Periodismo

Granada puede ser referente para el periodismo ético, profesional y que en nuestra ciudad sea lugar idóneo para reflexiones y propuestas para reforzar y apoyar una actividad que está en entredicho

María Dolores Fernández Fígares

María Dolores Fernández Fígares

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:24

Nada me hubiera gustado tanto como asistir al Festival de Periodismo que se ha celebrado en Granada la semana pasada, que cuenta con la dirección ... de Javier F. Barrera, nuestro compañero de Ideal, pero tenía un viaje comprometido y de imposible cancelación. Gracias a las informaciones posteriores que aparecen en el mundo on line, podemos constatar que el evento fue más que interesante y a mi parecer una buena baza para figurar en la programación de Granada, Capital Europea de la Cultura 2031. Me ha interesado especialmente ver que los jóvenes han asistido en su mayoría y también mayores. Sin embargo, me ha sorprendido la ausencia de la Universidad granadina en el evento, en contraste con las aportaciones de la Universidad de Málaga.

