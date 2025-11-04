Nada me hubiera gustado tanto como asistir al Festival de Periodismo que se ha celebrado en Granada la semana pasada, que cuenta con la dirección ... de Javier F. Barrera, nuestro compañero de Ideal, pero tenía un viaje comprometido y de imposible cancelación. Gracias a las informaciones posteriores que aparecen en el mundo on line, podemos constatar que el evento fue más que interesante y a mi parecer una buena baza para figurar en la programación de Granada, Capital Europea de la Cultura 2031. Me ha interesado especialmente ver que los jóvenes han asistido en su mayoría y también mayores. Sin embargo, me ha sorprendido la ausencia de la Universidad granadina en el evento, en contraste con las aportaciones de la Universidad de Málaga.

Granada puede ser referente para el periodismo ético, profesional y que en nuestra ciudad sea lugar idóneo para reflexiones y propuestas para reforzar y apoyar una actividad que está en entredicho debido a los múltiples engaños que confunden y desvían la senda de la verdad. No en vano el título de este año el lema es 'Los disfraces del Periodismo', que viene a sugerir que hay quienes actúan como periodistas sin serlo en absoluto y con intenciones muy lejanos a la realidad y la verdad. Los títulos del programa del festival muestran las situaciones que están afectando en el mundo periodístico y hay que decir que las respuestas de los asistentes son muy interesantes.

Si hay entre mis queridos lectores interesados, he aquí los títulos de las variadas de temas abordados, cada uno de los cuales cuenta con varias voces, gracias a la diversidad de los intervinientes, todos ellos de alto nivel en sus investigaciones académicas y su ejercicio profesional del periodismo en varios ámbitos: 1. Inteligencia Artificial y desinformación, un binomio que suele impedir que conozcamos lo que es real, y nos obliga a aceptar el pseudo periodismo que se nos ofrece mucho; 2. Alfabetización mediática, para formar a quienes siendo usuarios de los medios de comunicación puedan aportar contenidos necesarios y convenientes; 3. Back to video, que se centra en esta herramienta de comunicación audiovisual, tan indispensable para la comunicación en todos los niveles y formatos; 4. Los disfraces del Periodismo, que es el lema de este festival. El periodismo es algo de valor en nuestras sociedades y requiere conocimiento y formación; 5. Mesa de Redacción, una manera de definir la complejidad de los diferentes aspectos que intervienen en los pasos del oficio periodístico, con sus sistemas aprendidos por cientos de prácticas y que requieren continuamente modificaciones, que estén al día y tengan en cuenta lo que demandan las audiencias; 6. Periodismo enmascarado aborda lo que es el periodismo y lo que no lo es, ante los desafíos que van surgiendo. Y por último, un diálogo entre la periodista y presentadora de RTVE, Pepa Bueno y el director de Ideal, Quico Chirino, que pusieron en el debate la credibilidad.

Vale la pena entrar en la web 1001 medios | El Futuro del Periodismo y también en You Tube, entre otros.