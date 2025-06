Empresas de confianza

Comenta Compartir

Según indican las encuestas, cada vez resulta más difícil encontrar en cualquier ámbito, a gente que sea de fiar, o como hemos colocado en el ... título de este artículo, aplicado en la actividad de las empresas. Por otra parte, tengamos en cuenta que el 77% de la población española tiene una imagen muy positiva o positiva de los empresarios y más del 70% considera que la imagen pública de los empresarios ha mejorado en el último período. No tengo datos sobre los políticos a ese respecto, pero me atrevo a pensar que ni de lejos tienen esos niveles de aceptación como sucede con los empresarios, antes más bien lo contrario. Bien harían los políticos en copiar las estrategias y los valores de importantes compañías que se están tomando en serio ciertas maneras de gestionar sus empresas, más allá de la búsqueda del lucro, que venía siendo la razón de ser de estas corporaciones, y que han sido castigadas con estereotipos a cuál más negativo. Y todavía sigue vigente la tendencia de aceptar que no hay que fiarse de nadie porque esta sociedad egoísta vive en una lucha sin cuartel.

Sin embargo, hay otras sugerencias que basan su actividad profesional a partir de la confianza y con la ayuda del propósito. Y son precisamente empresas de alto nivel las que están trabajando en estas estrategias basadas en la ética. «El valor de la confianza es uno de los mayores actos de resistencia frente a esta visión distópica e inquietante de nuestra sociedad». Lo explicaba Samary Fernandez Feito, la impulsora de esta interesante iniciativa titulada 'Líderes con Propósito' en un suplemento del grupo de Vocento que editó IDEAL hace unos días. De manera general podemos decir que lo que promueven es una clara recomendación que consiste en destinar el mismo nivel de tiempo y recursos que se entregan a las áreas comerciales o de operaciones, a aquellas que impulsan la comunicación, el capital humano, innovación, propósitos, valores, cultura corporativa y confianza. Es tan importante la confianza que es un modelo de gestión, por parte de Jose María Gasalla, experto en 'Management', que pasa por los siguientes pasos: «Confía en el mundo, en la vida, en los otros y en ti mismo. Así todo fluirá más libremente». Su sistema parte de una reflexión: lo primero preguntarse ¿qué pienso de mí?, después trabajar la autoestima: ¿cómo me quiero?, a continuación, la autocrítica, en qué eres bueno y en qué puedes mejorar; en cuarto lugar, la suficiencia, tener conciencia de los logros conseguidos y por último, la autodisciplina, pues antes de liderar a los otros uno debe dominarse, gestionando los impulsos. ¿Cómo se consigue la confianza? Teniendo competencia profesional; la claridad para decir lo que se quiere de alguien; ser conscientes de los demás; ser coherente, cumplir lo que se promete y valor para hablar claro a las personas, sin ofender. El propósito da sentido a la permanencia, con valores como el respeto a las personas y que la empresa sea solidaria son atractivos para las nuevas generaciones. Y añade Gasalla «La empresa es uno de los sistemas que puede influir más en un cambio sociocultural».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión