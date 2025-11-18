Ejercicio de unidad

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada tiene posibilidades de alcanzar la categoría de Capital Europea de la Cultura en 2031

María Dolores Fernández Fígares

María Dolores Fernández Fígares

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:26

Pongo este título porque es lo que me parece que ya está logrando Granada, a la vez que se van preparando los documentos que deberán ... conseguir, más pronto que tarde, que nuestra Granada tiene posibilidades de alcanzar la categoría de Capital Europea de la Cultura en 2031. Concretamente la presentación del proyecto se cierra el 28 de diciembre y se calcula que la primera evaluación será en febrero. Todos estamos a una, con ganas de ayudar en lo que haga falta, mientras van surgiendo las plasmaciones de las ideas, poco a poco, para que los granadinos las vayamos degustando.

