Ejercicio de unidad

Pongo este título porque es lo que me parece que ya está logrando Granada, a la vez que se van preparando los documentos que deberán ... conseguir, más pronto que tarde, que nuestra Granada tiene posibilidades de alcanzar la categoría de Capital Europea de la Cultura en 2031. Concretamente la presentación del proyecto se cierra el 28 de diciembre y se calcula que la primera evaluación será en febrero. Todos estamos a una, con ganas de ayudar en lo que haga falta, mientras van surgiendo las plasmaciones de las ideas, poco a poco, para que los granadinos las vayamos degustando.

El último evento que se ha producido me ha parecido especialmente significativo. Se trata de un cortometraje de animación, titulado 'Elvira y el tesoro', elaborado en Granada, que narra las vicisitudes de una joven granadina, hija de una gitana del Sacromonte y un noruego que se enamoró de ella cuando estuvo aquí de Erasmus y que se ve obligada a salir de su Granada en busca de mejores horizontes. Como lo mejor es soñar, la chica decide conseguir lo más difícil, en relación de su amada Granada: lograr que la mano de Fátima se una con la cerradura de la Puerta de la Justicia y así hacer que las malas rachas acaben para los granadinos. Con este pretexto, la película ofrece los tesoros de la belleza de la ciudad y precisamente el pasado domingo se producía el final de la historia audiovisual, cuando cientos de personas acudieron a la llamada de los cineastas, para reunirse en la puerta de la Justicia de la Alhambra y grabar los últimos planos, ofreciendo una imagen de entusiasmo y unidad entre los granadinos. Al mismo tiempo, se estrenaba el flamante cuerpo de voluntarios de Granada 2031 que van a colaborar con los responsables de los trabajos que cada vez son más intensos, a medida que se acercan los momentos importantes para lograr la candidatura.

Quien está al frente de este proyecto audiovisual es Manuel Sicilia, oriundo de Granada, concretamente del barrio del Zaidín, como director de la Rokyn Animation y ADM que ocupa dos pisos de un edificio de oficinas en plena Puerta Real. Un lugar donde se desarrollan audiovisuales de alto nivel, con un equipo de brillantes profesionales entre ellos numerosos granadinos. Son autores por ejemplo de las películas 'El lince perdido', 'Justin y la espada del valor', 'La dama y la muerte', entre otros.

Precisamente hace unos días la Academia de Cine de Andalucía ha concedido el premio Carmen al mejor corto de animación titulado «Estela», que ha dirigido y escrito el propio Manuel Sicilia sobre la historia de una niña que sueña con viajar al espacio y su vida es paralela a la de un importante estudio científico que cambiará su vida y logrará llegar donde nunca había llegado nadie antes. Este audiovisual premiado ha contado con el apoyo del consorcio internacional IFMIF- DONES, que desarrolla la construcción de una infraestructura científica para apoyar el desarrollo de la energía de fusión.

Recomiendo a quienes estén interesados de esta importante iniciativa que consulten la web de Dones, con el título de 'The Key to the Future', que curiosamente significa «la llave hacia el futuro» la llave, que es el emblema de la candidatura. El futuro se está asomando cada vez más. Granada está mirando hacia el futuro. Por fin!!!