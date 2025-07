Carchuna en peligro

«La delegación Territorial de Salud y Consumo en Granada ha emitido la prohibición temporal de baño en la playa de Carchuna, tras detectar una ... alteración en los parámetros microbiológicos del agua, concretamente en la concentración de enterococos intestinales y escherichia coli, según se recoge en los resultados de la última analítica realizada», decía el texto informativo de la Junta de Andalucía, avisando de la grave contaminación que se ha producido en las aguas. Esa agua cristalina y profunda ha sido infestada sin que aún se desconozca el origen de este accidente, tan nocivo en pleno verano y la consecuencia es que se prohíbe el baño en sus aguas, profundas y tan alabadas por su transparencia

Tal era la triste novedad sobre una de las zonas más singulares de la provincia granadina, de unos tres kilómetros de extensión, rebelde y salvaje, que por algún designio administrativo se ha mantenido casi virgen. De hecho, el mejor espectáculo de bravura que nos ofrece suele ser cuando hay viento, que ruge de una manera violenta y furiosa, tanto que da miedo y a la vez nos transporta a un mundo que ya no existe, al menos por estos lugares nuestros. De hecho, recibió la bandera azul, pero sus autoridades dejaron de presentarse, por falta de dinero.

La Consejería de Salud, que es quien ha advertido que la gente no se bañe, todavía está estudiando qué ha podido ser la causa del problema y tratando de saber por qué ha salido al mar densidad de suciedad en un agua proverbialmente transparente. Se ha señalado provisionalmente que la contaminación se habría producido, precisamente en una urbanización que se denomina 'La Perla' y que parece ser el centro de la mayor densidad y llegaría hasta el Castillo de Carchuna, según los técnicos del ayuntamiento, o mejor dicho la ELA, es decir, la Entidad Local Autónoma a la que pertenecen Calahonda y Carchuna.

Surgen preguntas al respecto de este suceso: lo más obvio es preguntar qué ha pasado y por qué precisamente en 'La Perla' afloran las heces y desde donde han surgido. Lo de 'La Perla' parece una conjetura pues nadie nos garantiza cuál es el perímetro que ha sido infectado y ensuciado y por qué precisamente en esa área.

El día en que escribo esta columna todavía no hay datos fidedignos sobre donde ha surgido «la fuente y el alcance de las aguas fecales», ni cuáles son las causas. Lo que sí se sabe es que este no es el único caso que se ha producido en lo que llevamos de verano y en nuestra costa granadina. No deja de ser un aviso de que algo se está haciendo mal para que haya este tipo de sucesos en una costa que apenas mide 73 kilómetros y era como para que estuviera fuera mucho más cuidada por las variadas autoridades. Este contratiempo va a hacer mucho daño a la fama de nuestra costa, frente a otras zonas, como la de Almería y la de Málaga. Es de esperar que cuando la crisis termine y vuelvan los fieles bañistas, no se olvide que está pendiente que se estudie en profundidad este peligro que acecha a nuestras playas.