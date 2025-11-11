Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Real

Artesanos de Granada

No creo que haya muchas ciudades como la nuestra que tengan todavía tan vivos los recuerdos de los siglos ya extinguidos, y que sin embargo se mantienen como parte de la riqueza que nos ha llegado hasta ahora

María Dolores Fernández Fígares

María Dolores Fernández Fígares

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:53

Comenta

He aquí otro ejemplo interesante para mostrar a quienes estarán analizando cuáles son los méritos de nuestra insigne Granada, para ser la ansiada ciudad europea ... de la cultura. No creo que haya muchas ciudades como la nuestra que tengan todavía tan vivos los recuerdos de los siglos ya extinguidos, y que sin embargo se mantienen como parte de la riqueza que nos ha llegado hasta ahora. Me refiero a la artesanía, que es una manera de llamar al arte con cierta humildad, y que nos ofrece lo que los libros de Historia no pueden explicar con palabras. A veces tenemos la sensación de que han ido desapareciendo los talleres, donde se elaboraban los bellos objetos con las manos y apenas algunas herramientas. De allí salían la cerámica pintada a mano, la orfebrería con influencias moriscas, los tejidos de seda; especialmente la taracea. Y qué decir sobre la cerámica granadina, que se pueden encontrar en platos, jarrones y azulejos. Sin olvidar la hojalatería que moldea el metal para crear objetos decorativos y el repujado del cuero, un arte antiguo sobre el que se graban diseños para crear objetos como carteras, cinturones y pulseras. Estos no son más que unos ejemplos de artesanos-artistas que están llevando a cabo un proceso de renacimiento de estas artesanías, y que no se conforman con repetir los cánones antiguos, sino que aportan cosas nuevas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  3. 3 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  4. 4 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  5. 5

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  6. 6

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local
  7. 7 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  8. 8 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  9. 9 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  10. 10 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Artesanos de Granada