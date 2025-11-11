Artesanos de Granada

Comenta Compartir

He aquí otro ejemplo interesante para mostrar a quienes estarán analizando cuáles son los méritos de nuestra insigne Granada, para ser la ansiada ciudad europea ... de la cultura. No creo que haya muchas ciudades como la nuestra que tengan todavía tan vivos los recuerdos de los siglos ya extinguidos, y que sin embargo se mantienen como parte de la riqueza que nos ha llegado hasta ahora. Me refiero a la artesanía, que es una manera de llamar al arte con cierta humildad, y que nos ofrece lo que los libros de Historia no pueden explicar con palabras. A veces tenemos la sensación de que han ido desapareciendo los talleres, donde se elaboraban los bellos objetos con las manos y apenas algunas herramientas. De allí salían la cerámica pintada a mano, la orfebrería con influencias moriscas, los tejidos de seda; especialmente la taracea. Y qué decir sobre la cerámica granadina, que se pueden encontrar en platos, jarrones y azulejos. Sin olvidar la hojalatería que moldea el metal para crear objetos decorativos y el repujado del cuero, un arte antiguo sobre el que se graban diseños para crear objetos como carteras, cinturones y pulseras. Estos no son más que unos ejemplos de artesanos-artistas que están llevando a cabo un proceso de renacimiento de estas artesanías, y que no se conforman con repetir los cánones antiguos, sino que aportan cosas nuevas.

Pues bien, la mayoría de los talleres que en este siglo XXI elaboran las nuevas obras de los artesanos, parten de los modelos de la historia en general, pero ahora no sólo son capaces de repetirlos como eran antes, sino que nos ofrecen nuevas interpretaciones, aun sin olvidar los orígenes. En otros casos, nos ofrecen sorprendentes objetos que podríamos calificar como de vanguardia artesanal, o algo así. Se puede decir que hoy por hoy conviven los amantes de la tradición con los que prefieren sorprender con sus atrevidas ideas. Los frutos de tales elaboraciones podemos verlos en las exposiciones que nos ofrecen las asociaciones donde se agrupan los artesanos, como hacían en la edad media. Y lo mejor es que hay apoyo por parte de las autoridades, en este caso de la Junta de Andalucía y por supuesto el Ayuntamiento de la capital, como sucede en varios pueblos que cuentan con actividades para que los artesanos puedan vender sus obras. Precisamente hace unas semanas, del 10 al 19 de Octubre, en la plaza Bib-Rambla se celebró la VII Feria de Otoño dedicada a la artesanía y organizada por la Federación Red Artesanos y Artistas, que respalda la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Allí concurrieron las tres agrupaciones granadinas: la del grupo llamado Suk, que suele instalarse en el paseo de los Tristes, El-Muntasyl, que se instala en la plaza de Isabel la Católica y el Mercado del agua que se presenta en el Mirador de San Nicolás. Vale la pena visitar estas muestras situadas en lugares emblemáticos, donde se plasma el buen gusto de los artistas, donde entre la tradición y la vanguardia surge algo que parecía que se estaba extinguiendo: la artesanía.

