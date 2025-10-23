Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La última llamada

«Los dos políticos más importantes de la historia de nuestra democracia son Adolfo Suárez y Felipe González, y eso es una mala noticia»

Marcial Vázquez

Politólogo

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:04

Comenta

Cada semana que pasa no sé si Raxoi está más cerca de la Moncloa, pero, desde luego, está mucho más lejos del líder con sentido ... de Estado y de responsabilidad que este país necesita. Esta es la antesala, muchas veces, para acabar no siendo ni decente, porque la obsesión de llegar al poder como sea te lleva a cometer acciones sucias. Por el momento, Mariano solo ha demostrado ser un cobarde, que no es poco para quien aspira a resolver en los 100 primeros días todas las leyes malignas que está dejando el gobierno socialista.

