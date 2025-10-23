Cada semana que pasa no sé si Raxoi está más cerca de la Moncloa, pero, desde luego, está mucho más lejos del líder con sentido ... de Estado y de responsabilidad que este país necesita. Esta es la antesala, muchas veces, para acabar no siendo ni decente, porque la obsesión de llegar al poder como sea te lleva a cometer acciones sucias. Por el momento, Mariano solo ha demostrado ser un cobarde, que no es poco para quien aspira a resolver en los 100 primeros días todas las leyes malignas que está dejando el gobierno socialista.

Precisamente, hace un par de semanas se ha estrenado en Movistar plus (o como se llame ahora) una especie de documental titulado 'La última llamada', donde hacen una entrevista a cada presidente de nuestra democracia (exceptuando los dos de la UCD y el actual) para reflejar lo que siempre se ha llamado la soledad del poder cuando es absoluto, es decir, cuando eres el último al que llaman para tomar la decisión, que para eso se supone que están los presidentes del Gobierno: para tomar «la decisión». Claro que repasando el ayer es fácil ser profeta del pasado, aunque algunos son tan limitados cerebralmente que ni si quiera entienden las lecciones de lo que ya ha sucedido. Lo que sí es más útil, y a la vez más complejo, es la posibilidad de identificar patrones o pautas de comportamiento y actitud política que nos ayudan a predecir la aptitud del candidato. Hay quien finge sorpresa ante derivas autoritarias de los presidentes- como ahora Jordi Sevilla con Pedro Sánchez- con el objetivo de posicionarse un poco con ventaja ante el futuro hipotético para seguir chupando de la teta pública, y eso que es alto funcionario del Estado. Pero es que la política, como he repetido hasta la saciedad, es una droga tan dura que nadie que la haya probado en su plenitud puede olvidarse de ella. Digo esto porque han estado paseando por los medios peperos al ex ministro y ex presidente de Red Eléctrica para que nos explique que está pidiendo permiso al PSOE para crear una corriente interna de críticos que puedan tocarle las narices al presidente leal y estatutariamente.

Felipe González tiene ya 83 años, que no son pocos, pero es realmente necesario escucharlo cuando habla porque sigue teniendo la cabeza mucho mejor que la mayoría de mindundis que van de intelectuales y de fenómenos políticos solo porque han hecho un máster y algún cursillo de cómo poner la boca cuando trates con el líder. Yo tengo muy claro lo siguiente: desde que dejó la secretaría general del partido socialista, nadie ha podido llenar su vacío; y desde que dejó la presidencia del Gobierno, ningún presidente ha podido estar a su altura. Los dos políticos más importantes de la historia de nuestra democracia son Adolfo Suárez y Felipe González, y eso es una mala noticia porque desde su tiempo hasta hoy han pasado muchos años y muchos nombres sin que ninguno los haya acompañado en su prestigio y en sus resultados.

Es posible que alguno pregunte por Aznar, porque fue un presidente que intentó llevar a España a lo más alto de su historia moderna, pero terminó saliendo por la puerta de atrás lleno de odio y de rencor hacia los españoles. Y es cierto que Aznar tuvo un gran valor en lo que hizo uniendo a la derecha político-electoral y en sus primeros años de Gobierno. Su problema no fue de proyecto ni de coherencia, sino de una personalidad que lustros más tarde le hace incapaz de pedir perdón por lo de las armas de destrucción masiva de Irak y que cuando habla del 11-M es tan poco humano como para explicar que él ya temía que no le iban a dejar marcharse tranquilo del poder, como si el asesinato de tantísima gente estuviese en un segundo plano accidental.

De Zapatero y de Rajoy lo dejamos para otro día, pero con esto quiero decir que nadie espere de Feijóo algo distinto si llega a la Moncloa, porque será exactamente el mismo mediocre incapacitado para al liderazgo que está siendo en la oposición.