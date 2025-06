La refundación del Pepé

Comenta Compartir

Advertía Alfonso Guerra- cito de memoria- que era peligroso estar hablando todo el día, porque cuanto más se hablaba más posibilidades había de decir tonterías. ... Bueno, algunos directamente son incapaces de no decir nada que no sean gilipolleces. Pero a veces se dicen tonterías, y a veces se escapa la verdad, como le pasó hace un par de días al tertuliano Page, que anda muy preocupado por el sainete que estamos viviendo a costa de la zozobra de nuestro sistema democrático y lo grotesco del panorama público. Así, el tertuliano manchego favorito del centro soplagaitas mediático, pidió ya elecciones anticipadas no por el bien de España, ni siquiera por el de su partido, sino para que la figura de Pedro Sánchez no arrastrase a los candidatos a las municipales y autonómicas que serían los primeros en probar la fiabilidad de las encuestas. Una cosa es tragar con la ley de la amnistía mientras se patalea en el programa de Ana Rosa, y otra quedarse sin el cargo público por culpa de que los manchegos practiquen el voto de castigo.

¿Son unas elecciones generales anticipadas la solución para el estado catatónico en el que se encuentra el país, tanto a nivel institucional como casi sistémico? Sinceramente, desde el plano objetivo la respuesta es inequívocamente sí. Pero como la vida real tiene puntos ciegos que no solemos ver y que acabamos comiéndonos, hay que preguntarse qué pasaría si de nuevo en las hipotéticas elecciones la derecha de los votos y la derecha de las botas no suman 176 escaños. Aquí es donde tendríamos un problema aún mayor, porque parte de la derecha sería incapaz de aceptar el resultado como justo y gran parte de la izquierda se vería ante una nueva oportunidad no ya de hacerlo mejor sino de buscar como avanzar de manera más decidida al aseguramiento del poder casi perpetuo. Esto en cuanto al análisis cuantitativo. Ya si pasamos al cualitativo, ¿es el Pepé Today de Raxoi la solución que necesitamos los españoles? Y, nuevamente, desde el plano objetivo la respuesta es inequívocamente no. Lo que pasa es que como no existe más alternativa que el centro soplagaitas, hay que ceñirse al principio de la realidad. Es llamativo ver ahora a los pepeiros entusiasmados firmando avales al candidato único y preparándose para su «cónclave» de donde puede salir un partido refundado: pasaría de ser el Pepé(PP) al Pepé Manifestante(PPMAN), porque la única idea de los pensadores genoveses es el carrusel de manifestaciones que van convocando según apetezca al momento o necesite el marmolillo este que tienen ahí puesto esperando el taxi para Moncloa. El problema de que tu lema de campaña sea «valores» es que encierra una cruda realidad: que tú no tienes ningún valor. Y el motor del odio al PSOE que hay actualmente en una mayoría de la sociedad no es un valor democrático o político del que puedas presumir. La derecha de los votos es una agrupación de mediocres sin talento que son incapaces de contarnos otra cosa que «o mafia o democracia», al estilo del exitoso eslogan ayusero comunismo o libertad. El Pepé today está instalado en la doctrina Montoro, esa de «que caiga España que ya la levantaremos nosotros». Lo malo es que cuando cae un país, caemos todos, menos ciertas élites privilegiadas que vienen a salvarnos. El otro día pensaba en la cantidad de capital humano o político que se ha ido dilapidando en apenas una década. Por ejemplo, Albert Rivera, que pasó de acariciar la presidencia según todas las encuestas a tener que irse de la política por la puerta de atrás. Otros, como Pablo Iglesias, ha montado una taberna después de haber dejado todo su veneno inoculado en una parte del país. Por fortuna, o desgracia, aún no hemos quemado al líder de Estado que esperamos para que haga de España algo con sentido.

